В турецком курортном городе вспыхнули лесные пожары
- 27.06.2021, 17:19
К борьбе с огнем привлекли шесть вертолетов и бульдозеры.
В курортном городе Турции Мармарисе 27 июня вспыхнули лесные пожары, пожарные провинции Мугла боролись с ними. Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.
Огонь вспыхнул в лесных массивах возле отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер из-за того, что температура воздуха поднялась выше нормы. К борьбе со стихией привлекли лесных рабочих, пожарных, шесть вертолетов и бульдозеры. Губернатор Муглы Орхан Тавли заявил, что ветер мешал тушить пожар.
Десять гектаров леса полностью сгорели, сообщили местные власти около полуночи. Местные и иностранные туристы на пляжах с тревогой наблюдали за пожаром, сообщил турецкий телеканал NTV.
Днем министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в Twitter, что пожар удалось взять под контроль. Один из ликвидаторов пожара погиб.