В турецком курортном городе вспыхнули лесные пожары 27.06.2021, 17:19

К борьбе с огнем привлекли шесть вертолетов и бульдозеры.

В курортном городе Турции Мармарисе 27 июня вспыхнули лесные пожары, пожарные провинции Мугла боролись с ними. Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.

Огонь вспыхнул в лесных массивах возле отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер из-за того, что температура воздуха поднялась выше нормы. К борьбе со стихией привлекли лесных рабочих, пожарных, шесть вертолетов и бульдозеры. Губернатор Муглы Орхан Тавли заявил, что ветер мешал тушить пожар.

Десять гектаров леса полностью сгорели, сообщили местные власти около полуночи. Местные и иностранные туристы на пляжах с тревогой наблюдали за пожаром, сообщил турецкий телеканал NTV.

Днем министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в Twitter, что пожар удалось взять под контроль. Один из ликвидаторов пожара погиб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».