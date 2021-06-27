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Мнение: Мы должны по-настоящему сопротивляться

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  • 27.06.2021, 17:36
  • 1,986
Мнение: Мы должны по-настоящему сопротивляться

Как наши деды и прадеды на войне.

Мне не дают покоя много вопросов, а что было бы, если 12 августа прошлого года, протесты не начали переводить в так называемое "мирное русло" и тем самым сливать? Сколько бы времени у власти удержался Лука? Было ли столько бы жертв, беженцев? Иногда, такое чувство, что мы в прошлом году всё сделали не так, пишет читатель телеграм-канала “Баста!”

Те, кто когда-то сумели добиться свободы, говорят просто, за свою свободу нужно не просто бороться. А быть готовым пожертвовать собой. К сожалению, у нас многие готовы бороться и лишь единицы готовы пожертвовать свободой или даже жизнью. Саша3% это знает, поэтому понимает, что свою власть он способен удерживать только на грубой силе.

Нам стоит понять, что никакие хождения в белом нам не помогут. Мы должны по настоящему сопротивляться. Как наши деды и прадеды на войне. Партизанскими методами. Заметьте, трехпроцентный готов давно и основательно, а мы?

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