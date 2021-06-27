Петров Пост: что можно и нельзя есть в каждый из дней 1 27.06.2021, 17:44

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В некоторые дни поста разрешено употребление рыбы.

В понедельник, 28 июня, у христиан восточного обряда начинается Петров пост. Пост также называется Апостольским, поскольку его окончание выпадает на день памяти апостолов Петра и Павла. Начало поста зависит от празднования Троицы, а его длительность может изменяться от восьми до 42 дней, передает zn.ua.

В 2021 году пост начинается 28 июня и будет длиться 14 дней.

Что нельзя и можно есть в Петров пост

Пост считается нестрогим, в это время верующие отказываются от употребления в пищу мяса, яиц и молока, а в некоторые дни и рыбы.

В понедельник разрешается горячая пища без масла, например постные каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная).

Во вторник, четверг и субботу разрешается любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

В среду и пятницу необходимо соблюдать строгий пост (сухоядение). В это время многие верующие употребляют в пищу только воду и хлеб. На праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также разрешается постная еда с добавлением растительного масла, рыба и можно пить вино.

Традиционные блюда Петрова поста

В дни памяти некоторых святых, которые выпадают на пост, принято печь рыбники – рыбу, целиком запеченную в тесте. Традиционными блюдами в это время также считаются постная окрошка, постный борщ и ботвинья (холодный суп на кислом квасе).

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