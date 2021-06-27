«За неделю заработали пенсию» 2 27.06.2021, 18:14

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Фото: «Белсат»

Ягодный бизнес в последние годы получил широкое распространение на Брестчине.

Жара, охватившая страну на прошлой неделе, существенно испортила ожидания фермеров, выращивающих клубнику. В прошлом году эти ягод было много и многие из тех, кто занимается клубникой, получил прибыль. А по итогам нынешнего сезона некоторые фермеры рассказали «Белсату», что готовятся даже подсчитывать убытки.

Ягодный бизнес в последние годы получил широкое распространение на Брестчине. Издавна в Лунинецком районе люди выращивали клубнику и зарабатывали на этом. Со временем эту культуру начали выращивать не только в районе, но и в целом регионе.

Фермер из Лунинецкого района рассказал «Белсату», что сейчас лучший доход получает тот, кто собирает урожай самый первый.

«Я несколько лет занимаюсь именно сортом «Альба». Урожай собираю почти на неделю раньше, чем остальные. Да и ягоды самые довольно большие и вкусные, правда, отходят довольно быстро. В этом году мне удалось выручить 30 тысяч рублей. Но в прошлом году было намного больше», – говорит предприниматель из Лунинца.

Фермер из Ивацевичского района третий год выращивает клубнику. В прошлом году, по его словам, год был чрезвычайно благоприятным для такого бизнеса. А вот в этом году из-за жары ягоды довольно быстро исчезают.

«Вообще заниматься клубникой в Беларуси – это играть в лотерею. Никогда не предскажешь, какой будет результат. Мы полностью зависим от «небесной канцелярии» и ничего не можем изменить. А расходы просто огромные», – говорит предприниматель.

Фото: «Белсат»

У бизнесмена около 10 гектаров клубники. По его подсчетам, на один гектар необходимо около 45 тысяч саженцев. Один стоит около 50 копеек. Первый год рассчитывать на урожай не приходится. При этом поле необходимо возделывать. А это не только затраты на то, чтобы прополоть ягоды от сорняков, но и химическая обработка. Каждые нескольких лет кусты необходимо пересаживать, поскольку клубника стареет и перестает давать урожай.

«В этом году в среднем с одного гектара я выбирал около 10 тонн ягод. В прошлом году было около 20. Сейчас килограмм клубники стоит около 2 рублей. В начале сезона можно было продать за 5 рублей за килограмм и даже дороже, но цены варьируются. С этого около 80 копеек за килограмм мне нужно заплатить людям, которые выбирают ягоды. Если подсчитать затраты на рабочую силу, поливы, химию, транспортные расходы и так далее, по итогам сезона прибыль может быть весьма мизерной. А средства ведь нужны еще и дальше, чтобы ухаживать за полем. Не знаю, что будет по итогам этого сезона. Но оптимизма нет», – говорит фермер.

В среднем сезон клубники длится от 10 до 14 дней. Соответственно, ягоды выбирают на полях всего лишь 5-7 раз. Продукты покупают торговцы из Минска, некоторые везут в Россию. Причем цена на белорусскую клубнику зависит от того, каким будет сезон в российском Краснодаре, говорит предприниматель. Предполагалось, что в этом году у них не будет урожая, но получилось с точностью наоборот.

В свою очередь работники, которые выбирают у фермеров на полях клубники, говорят, что это хорошая возможность заработать. Но в прошлом году зарплаты были намного больше.

«Сейчас ягоды очень мелкие. Чтобы насобирать ящик, нужно много времени потратить. Я знаю, что в Дрогичинском и Кобринском районах ягоды намного больше по размеру. Правда, там платят по 50 копеек за килограмм собранной ягоды, но можно заработать больше, чем здесь», – рассказала «Белсату» женщина, приехавшая на сбор клубники.

Фото: «Белсат»

По словам женщины, она за день зарабатывает около 70-80 рублей. Работа довольно сложная, после нее болят и руки, и спина, но люди не сторонятся получить возможность дополнительного заработка.

«Мы пенсионеры. Ежедневно ездим на выборку клубники. За две недели заработали в два раза больше, чем пенсия. Для людей это хорошая возможность заработать. Да и приобрести клубнику у некоторых хозяев можно по более низким ценам, чем на рынке», – рассказали «Белсату» люди, приехавшие на поле заработать.

Примечательно, что хозяева сами возят работников на свои поля. Специально объявляют сбор в определенном месте и забирают желающих на автобусах. Работу начинают очень рано. Чтобы занять место в транспорте на работу, нужно быть на месте уже в 4 утра. Люди работают на поле до 14 часов и сразу же получают свою зарплату.

Фермеры, которые выращивают ягоды, говорят, что этот бизнес в Беларуси довольно сложный. Выживают только самые сильные и упрямые, те, кто может позволить дополнительные расходы. Из десятков хозяев продолжают работу лишь единицы.

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