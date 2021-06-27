Дефендер у Крыма 1 Алекс Кульманов

27.06.2021, 18:28

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Произошедшее оказалось необычным.

Недавно у берегов Крыма произошёл военный инцидент, попавший в мировые новости. Российские корабли открыли огонь в сторону британского эсминца типа 45 "Дефендер". В предыдущий раз Россия обстреливала британские военные корабли в 1919 году, когда подводная лодка "Пантера" торпедировала эсминец HMS Vittoria в Финском заливе.

История с "Дефендером" с самого начала показалась многим странной. Страны НАТО регулярно проводят так называемые операции по обеспечению свободы судоходства. Это демонстративные проходы боевых кораблей в различных спорных районах. Наиболее часто подобные операции проводятся в Южно-Китайском море, где уже много лет бушуют споры вокруг ряда островов между Китаем и другими государствами региона. США регулярно направляет в спорные районы свои боевые корабли, чем вызывает большое неудовольствие КНР. В этот раз похожую операцию решила провести Великобритания в районе Крыма.

Опуская юридические тонкости мнений о принадлежности Крыма и правил судоходства в регионе, хочется обратить внимание на заявление Минобороны РФ о предупредительном огне. Было заявлено, что вначале в сторону британского эсминца отстрелялись следующие за ним сторожевики, а когда это не подействовало, по курсу "Дефендера" российский бомбардировщик "Су-24М" сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы. Заявление про обилие нанесённых ударов оказалось столь необычным, что все уселись ждать видеопруфов.

В итоге мы увидели два видео: где российские самолёты Су-24М и Су-30СМ пролетают рядом с британцем, и где сторожевик проекта 22460 стреляет куда-то в небо из пушки АК-630, а где-то далеко на горизонте маячит точка, которая вроде как является британским эсминцем. Документальных подтверждений сброса бомб с самолётов вблизи "Дефендера" так и не появилось.

В свою очередь Минобороны Великобритании официально заявило, что "Дефендер" осуществил "обычный транзит" из Одессы в Грузию через украинские воды. В заявлении говорится, что по кораблю не было произведено выстрелов и на его пути не было сброшено бомб. Британцы упомянули, что слышали выстрелы на большой дистанции и наблюдали более 20 пролётов российских самолётов.

В дальнейшем российские СМИ и официальные лица разразились чередой заявлений о решимости топить нарушителей, которые являются простейшей целью для могучих российских вооружённых сил. В свою очередь, от британских официальных лиц прозвучало, что ситуация возле Крыма могла привести к "неуместной эскалации" отношений между Лондоном и Москвой.

За разразившимся информационным побоищем есть несколько любопытных технических моментов. Бравурные заявления российских пропагандистов недалеки от истины. Одиночный британский эсминец ПВО вблизи Крыма является несложной целью для российской группировки. Как бы ни был хорош "Дефендер" в деле противовоздушной обороны, он не сможет долго противостоять обилию противокорабельных ракет, идущих с разных направлений. Также российские штурмовики имеют на вооружении и противорадиолокационные ракеты, которые могут выпускать с безопасных для себя дистанций. При этом вооружённый полусотней зенитных ракет, эсминец практически не имеет ударного вооружения. У "Дефендера" на борту всего 8 относительно слабых противокорабельных ракет "Гарпун" и 114-мм корабельное орудие. Для ударных задач это несерьёзно. Эсминцы типа 45, к которым принадлежит "Дефендер", изначально были созданы с сильным перекосом в оборонительные возможности.

В то же время, судя по представленной картинке, "Дефендер" показал отличные ходовые качества. Чего нельзя сказать о российских сторожевых кораблях проекта 22460. Изначально на патрульные корабли проекта 22460 "Охотник" устанавливались немецкие дизеля.

С 2015 года из-за санкций проект 22460 стал оснащаться уже китайскими дизелями. Как происходит обслуживание немецких двигателей – неизвестно, но можно предположить, что не всё хорошо. При этом китайские силовые установки традиционно хуже немецких. В итоге в догонялках у Крыма можно было увидеть, что российские сторожевики, изначально спроектированные на скорость в 28 узлов, серьёзно отстали от британской "электрички", рассчитанной на скорость более 30 узлов.

Фотографий российской авиации из инцидента оказалось негусто, но на снимках, попавших в открытый доступ, видно, что истребители и бомбардировщики летали с пустой подвеской, т.е. без бомб, которыми они "бомбили" "англичанку". Несмотря на грозные заявления в телевизорах, российские вооружённые силы весьма корректны и предпочитают не совершать ненужные и опасные действия. Пока пропагандисты потрясают кулачками, реальные боевые единицы аккуратны и не представляют угрозы.

Произошедшее оказалось необычным. Западные страны регулярно осуждают российскую оккупацию и аннексию Крыма. 23 июня Европейский Союз продлил экономические санкции против России в связи с аннексией полуострова, длящейся восьмой год. При этом ни США, ни какой-либо другой член НАТО не дошли до того, чтобы провести военный корабль через воды Крыма. Великобритания оказалась первой. В это же время в Чёрном море находился американский эсминец USS Laboon (DDG-58). На поддержку британскому "Дефендеру" он не пришёл, а наоборот, после инцидента ушёл в Босфор. Также проигнорировал произошедшее и нидерландский фрегат Evertsen, который составлял с "Дефендером" единую тактическую группу. Очевидно, что инициатива была исключительно британской и не согласованной с кем-либо из союзников. Другие страны предпочитают сейчас сглаживать отношения с Российской Федерацией.

Подобные эпизоды, бесспорно, опасны. Если российские самолёты в этот раз летали вблизи британца без бомб, то можно не сомневаться, что в пусковых шахтах "Дефендера" были боевые ракеты.

Одна ошибка, резкая реакция людей за пультами – и развитие ситуации может оказаться катастрофическим. С одной стороны, конечно, интересно, сколько времени сможет противостоять современный британский корабль береговой группировке РФ и как много ударов он сможет отразить. Интересно – с технической точки зрения. На практике хотелось бы обойтись без подобного, т.к. на кону жизни сотен людей, а при наличии ядерного оружия и всего мира.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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