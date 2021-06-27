закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 19:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Индии обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей

1
  • 27.06.2021, 18:53
  • 1,098
В Индии обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей

Нет лекарств и вакцины.

В Индии у летучих мышей обнаружили новый вирус, который очень опасен для человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Индийским советом медицинских исследований и Национального институтом вирусологии.

Об этом пишет Times of India.

Речь идет о смертельном для человека вирусе Нипах (Nipah virus). В исследовании говорится, что впервые он был обнаружен у двух видов летучих мышей в Махараштре учеными из Национального института вирусологии в Пуне (Индия).

Вирус известен тем, что обычно появляется у летучих мышей, но передается человеку. Всемирная организация здравоохранения включила его в первую десятку самых опасных вирусов. Впервые он был зарегистрирован в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а позже в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

Вирус передается людям через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. От него нет лекарств или вакцины, а уровень смертности очень высокий. Исследователи отмечают, что смертность от него составляет от 65 до 100%.

С весны 2020 года исследователи с помощью сетей поймали 65 летучих мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые обитают в Махабалешваре, штате Махараштра. В результате они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

"Вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", - говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что это открытие нужно изучать, поскольку животных было поймано мало для более тщательных анализов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников