В Индии обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей 1 27.06.2021, 18:53

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Нет лекарств и вакцины.

В Индии у летучих мышей обнаружили новый вирус, который очень опасен для человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Индийским советом медицинских исследований и Национального институтом вирусологии.

Об этом пишет Times of India.

Речь идет о смертельном для человека вирусе Нипах (Nipah virus). В исследовании говорится, что впервые он был обнаружен у двух видов летучих мышей в Махараштре учеными из Национального института вирусологии в Пуне (Индия).

Вирус известен тем, что обычно появляется у летучих мышей, но передается человеку. Всемирная организация здравоохранения включила его в первую десятку самых опасных вирусов. Впервые он был зарегистрирован в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а позже в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

Вирус передается людям через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. От него нет лекарств или вакцины, а уровень смертности очень высокий. Исследователи отмечают, что смертность от него составляет от 65 до 100%.

С весны 2020 года исследователи с помощью сетей поймали 65 летучих мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые обитают в Махабалешваре, штате Махараштра. В результате они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

"Вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", - говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что это открытие нужно изучать, поскольку животных было поймано мало для более тщательных анализов.

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