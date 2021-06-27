Китай опубликовал новые фото поверхности Марса 2 27.06.2021, 19:13

5,448

На фото запечатлены марсианский пейзаж и колеи, которые оставляет марсоход.

Китайское национальное космическое управление опубликовало новые фото поверхности Марса. Изображение сделаны с помощью марсохода, который исследует красную планету.

Об этом пишет Xinhua.

На фото запечатлены марсианский пейзаж и колеи, которые оставляет марсоход. Отметим, орбитальный аппарат миссии Tianwen-1 находится на орбите Марса уже в течение 338 дней, а его расстояние до Земли составляет примерно 360 млн километров. Марсоход "Чжуронг" находится на поверхности 42 марсианских дня и преодолел в общей сложности 236 метров.

Главной задачей китайского проекта является глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение с помощью марсохода геологической структуры, характеристик поверхностного слоя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».