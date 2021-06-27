Вакцину «Спутник V» не советуют делать кормящим матерям 5 27.06.2021, 19:26

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Фото: ТАСС

Отсутствие клинических данных не позволяют исключить риск для новорожденных и младенцев.

Кормящие матери должны избегать прививки от коронавируса "Спутник V", так как отсутствие соответствующих клинических данных не позволяют исключить риск для новорожденных и младенцев, сообщает ТАСС со ссылкой на новую версию инструкции к препарату.

Применять вакцину при беременности, согласно инструкции, стоит только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для будущего ребенка.

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