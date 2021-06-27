закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 21:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вакцину «Спутник V» не советуют делать кормящим матерям

5
  • 27.06.2021, 19:26
  • 1,508
Вакцину «Спутник V» не советуют делать кормящим матерям
Фото: ТАСС

Отсутствие клинических данных не позволяют исключить риск для новорожденных и младенцев.

Кормящие матери должны избегать прививки от коронавируса "Спутник V", так как отсутствие соответствующих клинических данных не позволяют исключить риск для новорожденных и младенцев, сообщает ТАСС со ссылкой на новую версию инструкции к препарату.

Применять вакцину при беременности, согласно инструкции, стоит только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для будущего ребенка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников