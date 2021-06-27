Во что превратились торговые ряды в Ждановичах после потопа 3 27.06.2021, 19:44

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Фото: onliner.by

Фотофакт.

Вчерашний ливень затопил несколько районов Минска, рынку «Ждановичи» тоже досталось. И если вчера на торговых рядах не могли обойтись без сапог, то сегодня — без лопат, ведер и веников. Техника здесь работала всю ночь, а с самого утра на подмогу пришли как сотрудники рынка, так и продавцы, которые попутно проводили инвентаризацию, считая «живое» и «неживое». О том, что происходило на открытых площадках рынка после потопа, читайте в репортаже Onliner.

К 9 утра лужи на рынке практически высохли, о потопе напоминает лишь грязь, размоченные коробки, разбросанные поддоны, открытые люки и кричащие от безысходности торговцы. Узнать о том, насколько высоко поднималась вода, можно по грязным выше колен штанам на манекенах, которые ночевали на рынке.

Больше всего пострадала одежда и обувь, отчего продавцы много охают, ахают и плачут. Товар, который закупался месяцами, безнадежно испорчен. Мужчина, торгующий ботинками, когда пришел на работу, был в шоке, о потопе узнал только после открытия роллета.

Фото: onliner.by

— Когда утром сюда ехал, я даже не думал, что тут так затопило, а открыл роллет — на меня вода хлынула. Здесь все плавало внутри, вон, даже кассовый аппарат под воду ушел, а он у меня на поддонах стоял. Сейчас буду разбирать, что сразу в мусорку, а что попробуем восстановить.

Фото: onliner.by

Мусор из всех павильонов сбрасывают в одну огромную кучу, с которой потом разберется бульдозер и дворники, вооруженные лопатами. На асфальте слой грязи, идя по которой можно поскользнуться. Осторожными шагами подходим к женщине, пытающейся с 6 утра спасти хоть что-то.

Фото: onliner.by

— Стихийное бедствие, плачем. Убираю уже три часа, а толку нет: все мокрое, вещи испорчены. Ну кто купит у меня стираные спортивные штаны? Не знаю, что с ними делать, наверное, отдадим малоимущим. А вот там, в коробках, хранились дорогие шорты — все покрасилось. Тут столько мусора, что тракторами вывозим, — рассказывает продавец.

«Вы же знали, что зона затопления один метр»

Сергей на рынке торгует обувью, еще вчера эти пары были белыми.

Фото: onliner.by

— У меня много такого добра. Вон видите, где уровень, — показывает ватерлинию из грязи на павильоне. — Нас и раньше топило, но тогда вода не поднималась выше замков. Товар попробую восстановить, что не спасу — выкину, кто ж его возьмет? Посмотрите, какой бардак внутри, вчера все складывал, а теперь раскидало — оно все плавало здесь. Недавно приезжали из администрации рынка, говорят: мы вас предупреждали, что зона подтопления один метр. Но извините, я плачу аренду за весь павильон, убирайте тогда эти метры из стоимости. На что у них стандартный ответ: не нравится — мы вас не заставляем, — рассказывает Сергей.

Испорченные вещи повезут в детские дома, на свалку, в химчистку или на распродажу, где «все по 5»

Фото: onliner.by

Александр выносит из своего павильона манекены и сливает с них воду, говорит, что еще повезло — документы хоть сухие остались. А его сосед по точке уже собрал все майки в черные мусорные мешки и нервно курит.

— Только приехал, — начинает Александр, — вчера в чатах писали, что потоп. Я не волновался, ну а что тут сделаешь? Сейчас будем убытки подсчитывать. Хорошо, что бумаги наверху лежали, а то у некоторых людей и документы ввозные намокли, их, вероятно, можно восстановить, но это столько движений лишних. В торговле с 2011 года, и никогда такого у меня не было, чтобы практически весь товар испортился. Выкидывать не стану: может, в детские дома отдам или распродажу по 5—10 рублей устроим. Надеюсь, что-то спасем, — рассказывает продавец и достает очередной манекен.

Фото: onliner.by

— Всех этих убытков и проблем с товаром можно легко избежать: просто берешь и страхуешь его. Но вот вы, например, страхуете свои шорты? Тут тот же принцип. У нас некоторые люди обязательную страховку на авто не делают. Сегодня работать точно не будем, даже кассу включать не стану, — заканчивает Александр.

Фото: onliner.by

Через дорогу от синего баннера с надписью «Мир моды», который вчера был наполовину затоплен, павильон одежды, где торгует Наталья. По первым оценкам женщины, потери составляют больше $1000.

— Шикарные эмоции, мы счастливы! — иронизируют девушки.

Фото: onliner.by

— Впереди нас ждет большая стирка! — продолжает Наталья. — Вчера воды на этом месте было выше колена. А из сотрудников администрации, которые нас ругают за грязные павильоны, никого так и не увидела: они, наверное, боятся сюда заходить, смотреть, что тут происходит. Я думаю, вещей пропало больше чем на $1000, и это мы пока в коробках не смотрели. Завозили все сюда не один день, сейчас нужно все закупить, а денег — нет, как и торговли. Говорила же вчера клиентам, берите, покупайте, а они нет, еще подумать надо, а сегодня — бац, и нету ничего, — рассказывает Наталья.

Фото: onliner.by

— Наташа, это карма, — перебивает ее помощница.

— Да, где ж так весь рынок нагрешил, — возражает Наталья.

Официально

Фото: onliner.by

— Все торговые ряды ТД «Ждановичи» и открытые торговые площадки работают в штатном режиме, — сообщают сотрудники рынка.

И хоть с потопом разобрались, но остается много вопросов: например, могут ли рассчитывать на компенсацию или скидки на аренду пострадавшие от потопа продавцы. Журналистам Onliner пообещали дать развернутый комментарий по поводу этой ситуации не раньше вторника. Как только мы его получим — опубликуем в этом месте.

Фото: onliner.by

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