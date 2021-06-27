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СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит ЕС

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  • 27.06.2021, 19:47
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СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит ЕС

На сторону Украины стал почти весь Евросоюз.

Против идеи канцлера Германии Ангелы Меркель и поддержавшего ее президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Европейского союза высказалось несколько стран. Об говорится в опубликованной 26 июня редакционной статье "Европейской правды".

Издание утверждает, что на заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, "стал почти весь Евросоюз", а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Европейская правда" пишет со ссылкой на европейские СМИ, которые называли противниками приглашения Путина на саммит, в частности, премьер-министра Швеции Стефана Льовена, представителей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Издание также упомянуло премьера Нидерландов Марка Рютте.

Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.

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