У Литвы есть доказательства причастности белорусских пограничников к ситуации с мигрантами 2 27.06.2021, 20:01

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С начала года в Литве задержали 555 нелегалов, которые попали в страну из Беларуси.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. По её словам, это организованная деятельность, определённая схема с участием режима и самих чиновников.

С начала года в Литве задержали 555 нелегалов, которые попали в страну из Беларуси. Вильнюс уже запросил финансовую и экспертную помощь у ЕС. Для наблюдения за ситуацией Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX направило 6 офицеров.

Ближайшая цель — охватить всю границу с Беларусью современными системами видеонаблюдения. Сейчас они покрывают всего 38% границы.

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