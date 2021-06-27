У Литвы есть доказательства причастности белорусских пограничников к ситуации с мигрантами

У Литвы есть доказательства причастности белорусских пограничников к ситуации с мигрантами2
- 27.06.2021, 20:01
- 4,434
С начала года в Литве задержали 555 нелегалов, которые попали в страну из Беларуси.
Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. По её словам, это организованная деятельность, определённая схема с участием режима и самих чиновников.
С начала года в Литве задержали 555 нелегалов, которые попали в страну из Беларуси. Вильнюс уже запросил финансовую и экспертную помощь у ЕС. Для наблюдения за ситуацией Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX направило 6 офицеров.
Ближайшая цель — охватить всю границу с Беларусью современными системами видеонаблюдения. Сейчас они покрывают всего 38% границы.