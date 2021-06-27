В Израиле штамм «Дельта» распространяется среди вакцинированных людей 5 27.06.2021, 20:05

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Болеют подростки и взрослые.

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным Министерства здравоохранения, около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, были вызваны вариантом "Дельта". В основном заболели подростки до 16 лет. Половина из них еще не успела получить вакцину от коронавируса, но и встречаются случаи заболеваемости у взрослых, которые уже получили прививку.

"Дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных", - сообщили в правительстве.

На этой неделе правительство объявило от вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет после вспышки коронавируса среди школьников в одном из городов Израиля. После этого вирус начал расползаться и среди взрослых, которые уже полностью вакцинировались от коронавируса.

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