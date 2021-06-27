закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле штамм «Дельта» распространяется среди вакцинированных людей

5
  • 27.06.2021, 20:05
  • 6,012
В Израиле штамм «Дельта» распространяется среди вакцинированных людей

Болеют подростки и взрослые.

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным Министерства здравоохранения, около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, были вызваны вариантом "Дельта". В основном заболели подростки до 16 лет. Половина из них еще не успела получить вакцину от коронавируса, но и встречаются случаи заболеваемости у взрослых, которые уже получили прививку.

"Дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных", - сообщили в правительстве.

На этой неделе правительство объявило от вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет после вспышки коронавируса среди школьников в одном из городов Израиля. После этого вирус начал расползаться и среди взрослых, которые уже полностью вакцинировались от коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников