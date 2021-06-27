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В Дзержинском районе коттедж развалился из-за ветра

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  • 27.06.2021, 20:18
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В Дзержинском районе коттедж развалился из-за ветра
Иллюстрационное фото

Хозяин пошел в суд.

Коттедж в два этажа, построенный из газосиликатных блоков в Дзержинском районе, не выдержал сильного ветра – порывы тогда достигали 20-25 м/с. Это произошло в прошлом году, пишет агентство «Минск-новости». Окружающие строения уцелели, а вот дом, о котором идет речь, сильно пострадал: лицевой фронтон ввалился внутрь, на заднем образовалась большая трещина. Металлочерепицу с одной стороны сдуло

Иллюстрационное фото

Фирма, которая устанавливала окна на втором этаже, согласилась за свой счет заменить стеклопакеты. Индивидуальный предприниматель, возводивший фронтоны и крышу, возмещать убытки хозяину дома отказался – тот обратился в суд.

Юрист Минского общества потребителей, магистр права Вадим Мазго говорит, что в его практике это первый случай, когда дом подзащитного рушится от ветра. Эксперты, которые проводили исследование пострадавшего от ветра дома, сделали вывод, что перемычка над окном фронтона была уложена некачественно.

— Именно она стала той болевой точкой, надавив на которую, стихия обрушила конструкцию. Поскольку предприниматель по-прежнему не желал собственными деньгами восстанавливать облик здания, дело дошло до суда и получилось резонансным, - говорит Вадим Мазго.

Суд назначил еще одно обследование дома, которое подтвердило первоначальные выводы: причиной частичного разрушения здания стало несоблюдение СНиПов — строительных норм и правил, а именно нетиповая перемычка. А листы металлочерепицы были закреплены меньшим количеством шурупов, чем полагалось.

В результате предпринимателя суд обязал выплатить истцу около 26 тысяч рублей.

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