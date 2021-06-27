В Лас-Вегасе построили новый курорт-казино с фантастическим бюджетом 1 27.06.2021, 20:37

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Фото: reviewjournal.com

Общая площадь игорного заведения — почти 11 тыс. кв. м.

Малазийская компания Genting Berhad открыла новый отель-казино Resorts World. Общая площадь игорного заведения — почти 11 тыс. кв. м., передает «Новое время».

«Мы с оптимизмом ждали, что когда мы откроемся, все станет лучше. Сейчас мы загружены на 100%, в Лас-Вегасе все идет хорошо, и мы очень рады быть частью этого», — заявил президент Resorts World Las Vegas Скотт Сибелла.

Площадь игорного помещения в новом казино составит 11 тыс. кв. м. В отеле также есть «бесконечный бассейн», площадь которого составляет 167 кв. м.

Руководство казино анонсировало развлекательные программы с участием Селин Дион, Кэрри Андервуд и Люка Брайана.

В компании Genting Berhad говорят, что Resorts World — это «самое технологичное казино Лас-Вегаса». За всеми игорными столами в заведении можно будет расплачиваться с помощью смартфона, а встроенные чипы радиочастотной идентификации RFID будут вести учет игровой активности.

В казино разработали специальные цифровые кошельки, куда пользователи смогут вносить средства через свои банковские счета, кредитные карты или систему PayPal. Кроме этого, представители нового казино заявили о сотрудничестве с криптовалютной биржей.

Сообщается, что в апреле текущего года международный аэропорт Лас-Вегаса МакКарран перевез более 2,9 млн пассажиров. Это на 32% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в начале июня 2021-го в Лас-Вегасе начали коммерческую эксплуатацию одной из петель тоннеля The Boring Company. Речь идет о петле LVCC Loop, построенной под конференц-центром Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center).

Пока электрокары Tesla смогут передвигаться по тоннелям Лас-Вегаса, протяженностью 2,4 км, со скоростью до 64 км/час и исключительно с водителем.

В будущем компания Илона Маска планирует автоматизировать этот процесс благодаря системам автоматического пилотирования, и увеличить максимальную скорость движения до 75 км/час.

В The Boring Company планируют расширить свои тоннели по всему городу, включая создание подземных автомобильных путей к стадиону футбольной команды Лас-Вегас Рэйдерс и международному аэропорту Маккаррана.

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