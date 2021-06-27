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The Telegraph: Великобритания не ввела санкции против Гуцериева, несмотря на его связи с Лукашенко

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  • 27.06.2021, 20:47
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The Telegraph: Великобритания не ввела санкции против Гуцериева, несмотря на его связи с Лукашенко

Невключение в список санкций российского олигарха называют «беспрецедентным уровнем лицемерия».

Российский миллиардер Михаил Гуцериев, который имеет значительные бизнес-интересы в Лондоне и близкие отношения с белорусским диктатором Александром Лукашенко, избежал санкций Великобритании, введенных из-за поддержки его режима. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, фамилии Гуцериева не было в обновленном перечне санкций страны против частных лиц и компаний, несмотря на то, что он попал под ограничения ЕС.

"Гуцериев имеет столько связей с Великобританией, и все же его нет в списке, несмотря на осуждение Лукашенко и его клептократии. Это подводит нас к беспрецедентному уровню лицемерия", — говорят международные эксперты, добавив, что бизнес олигарха "очень теневой".

По данным журналистов, Гуцериев владеет контрольным пакетом акций британской компании GCM Global Energy PLC, которая инвестировала в один из крупнейших калийных заводов в Беларуси, который должны были в этом году открыть в городе Любань.

В документе о санкциях Евросоюза отмечалось, что отношения между Гуцериевым и Лукашенко настолько тесные, что последний предложил переименовать город Любань в Гуцериевск в честь своего "старого друга", как его назвали в ЕС.

В МИД Великобритании заявили, что все санкционные списки находятся на стадии "тщательной проверки".

Михаил Гуцериев — 63-летний российский миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в $ 2,5 млрд, а агентство Bloomberg — в $3,2 млрд. В рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes он занимает 60-е место. Основа его богатства — активы в российском энергетическом секторе: семья Гуцериевых контролирует российские нефтяные компании Нефтис и Русснефть, которые входят в группу Сафмар. Гуцериеву также принадлежит ряд бизнес-центров, гостиниц и складов в Москве и окрестностях. Кроме того, Сафмар владеет 60% акций М.видео, крупнейшего в России ритейлера бытовой электроники.

21 июня Европейский Союз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и восьми компаний, имеющих отношение к режиму диктатора Александра Лукашенко. В список попали несколько белорусских бизнесменов, а также члены семьи Лукашенко. Кроме того, санкции ввели против ректоров, прокуроров, судей, милиционеров и высокопоставленных военнослужащих Беларуси.

Синхронно с ЕС санкции ввели Великобритания, США и Канада.

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