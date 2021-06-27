закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020

  • 27.06.2021, 21:00
Чехия сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов.

Сборная Чехии обыграла национальную команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Встреча 1/8 финала прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов.

На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик. С 55-й минуты Чехия играла в большинстве: российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту за фол надежды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников