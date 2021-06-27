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Алексей Кудин: Мы живем в удивительное время, когда идет настоящее рождение белорусской нации

  • 27.06.2021, 21:04
Алексей Кудин: Мы живем в удивительное время, когда идет настоящее рождение белорусской нации
Алексей Кудин

Сейчас мы – кулак, который может пробить любую стену и в этом наша сила.

Белорусский кикбоксер-профессионал, чемпион мира и Европы по версии WBKF был задержан в Москве 21 января, передает «Белсат».

За участие в протестах в Беларуси в 2020 году он стал фигурантом уголовного дела. Вот что он пишет из заключения:

«Система АГЛ думает, что посадила меня в тюрьму, но этим они закалили меня ещё сильнее. Даже находясь здесь я продолжаю усиленно тренироваться и развивать своё тело и ум.

Вы правы, мы живём в удивительное время, когда идет настоящее рождение белорусской нации. Народ, не знающий своей истории, не имеет права на светлое будущее. Единение народа – это как сжатый кулак. Если его раскрыть, то можно сломать пальцы все по одному, сила пропадет. Но если кулак сжат, сломать его невозможно. Так и с нами, белорусами. Сейчас мы – кулак, который может пробить любую стену и в этом наша сила.

Духом не упадешь, силой взять не смогут!

Я уверен, что Господь любит белорусов и даёт на их дома такие испытания, после которых наступит только светлая полоса в истории нашего народа», – написал Кудин.

Кудина задержали в Молодечно 10 августа. Потом его освободили, но возбудили уголовное дело, посадив под домашний арест. Он сбежал из Беларуси, но 21 января его задержали в Москве по запросу властей Беларуси. 25 июня Московский областной суд отказал в жалобе защитников Алексея на решение об экстрадиции в Беларусь.

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