Ученые назвали лучший чай для здоровья мозга 2 27.06.2021, 21:13

8,770

Чай также способен помочь в лечении психических расстройств.

Утром многие предпочитают кофе черный чай, будучи уверенными, что такой напиток гораздо полезнее. Однако ученые предлагают поменять его на зеленый, так как он содержит высокую концентрацию антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами в организме. А недавнее исследование, показало, что такой чай также полезен для здоровья мозга.

Согласно результатам работы, опубликованным в журнале Psychopharmacology, зеленый чай способен помочь в лечении психических расстройств, таких как слабоумие. "Наши результаты показывают, что зеленый чай может увеличить краткосрочную синаптическую пластичность мозга, благотворно влияя на его когнитивные функции", – рассказал ведущий автор исследования Стефан Боргвардт из Психиатрической университетской клиники в Швейцарии.

Кроме него, улучшить работу мозга могут еще несколько видов напитков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».