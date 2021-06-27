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В Великобритании начали тестировать новую вакцину AstraZeneca

  • 27.06.2021, 21:38
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В Великобритании начали тестировать новую вакцину AstraZeneca
Фото: Reuters

Предполагается, что она будет защищать от бета-варианта коронавируса.

В Оксфордском университете Великобритании начали тестировать новую вакцину AstraZeneca. Предполагается, что она будет защищать от бета-варианта коронавируса, который еще называют "южноафриканским".

Об этом сообщает Le Figaro.

В исследовании примут участие 2250 человек. Они из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши. В Оксфорде проведут II и III фазы клинических испытаний, которые покажут эффективность вакцины на людях.

Отмечается, что вакцина-кандидат была изготовлена по технологии так называемого "вирусного вектора" (аденовируса), которая в настоящее время применяется против Covid-19 во всем мире.

"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения того, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к тому, чтобы опережать пандемию коронавируса, если их использование окажется необходимым", - отметил профессор и директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард.

Предварительные данные этих клинических испытаний ожидаются уже в этом году. Они будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренном порядке.

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