«Про любовь к белорусским друзьям» 27.06.2021, 21:50

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Фото: facebook.com/gurtkolir

Украинский «Колір» выпустил альбом с треком на стихи Бородулина.

Украинская инди-фолк группа «Колір» выпустила новый альбом «Поки ще можна», в который вошел трек «Чалавек» на стихи белорусского поэта Рыгора Бородулина «Чалавек не ўзнікае так».

Про любовь к белорусским друзьям, свободу слова, мир, который рушится, но все еще держится вместе. Про чувства каждого из нас: сегодня, завтра, в далеком будущем. Про черное и белое в неоконченной войне», — так описывают тематику альбома участники группы.

Это не первая композиция коллектива на белорусском языке. Ранее был выпущен трек «Застацца сабой», который вошел в вышедший в 2016 году дебютный альбом «Хто, як не ми». Он создан на стихи политзаключенного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова.

К слову, клип на композицию был снят в Минске. Его режиссером выступила беларусский фотограф Ирина Ареховская.

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