закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 23:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Про любовь к белорусским друзьям»

  • 27.06.2021, 21:50
  • 2,166
«Про любовь к белорусским друзьям»
Фото: facebook.com/gurtkolir

Украинский «Колір» выпустил альбом с треком на стихи Бородулина.

Украинская инди-фолк группа «Колір» выпустила новый альбом «Поки ще можна», в который вошел трек «Чалавек» на стихи белорусского поэта Рыгора Бородулина «Чалавек не ўзнікае так».

Про любовь к белорусским друзьям, свободу слова, мир, который рушится, но все еще держится вместе. Про чувства каждого из нас: сегодня, завтра, в далеком будущем. Про черное и белое в неоконченной войне», — так описывают тематику альбома участники группы.

Это не первая композиция коллектива на белорусском языке. Ранее был выпущен трек «Застацца сабой», который вошел в вышедший в 2016 году дебютный альбом «Хто, як не ми». Он создан на стихи политзаключенного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова.

К слову, клип на композицию был снят в Минске. Его режиссером выступила беларусский фотограф Ирина Ареховская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников