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Яценюк: Запад должен сделать все возможное для интеграции Украины и свободной Беларуси в НАТО и ЕС

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  • 27.06.2021, 22:02
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Яценюк: Запад должен сделать все возможное для интеграции Украины и свободной Беларуси в НАТО и ЕС
Арсений Яценюк
Фото: comments.ua

Интеграция стран Восточного партнерства покажет, что Россия тоже может быть свободной страной.

Запад должен сделать все возможное и даже больше для интеграции Украины и других стран Восточной Европы в НАТО и Евросоюз. Такое мнение выразил 25 июня в колонке для The National Interest бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Интеграция покажет, что Россия может быть свободной страной. Именно этого и боится российский лидер Владимир Путин, считает политик.

Украинцы, по словам Яценюка, ценят солидарность ЕС, но чувствуют "невидимые преграды". Украине говорят: "Держись на Востоке и продвигайся в реформах", при этом ЕС не желает провоцировать или отчуждать Россию, отметил он.

Без демократических революций в Украине, Грузии и Беларуси мог бы возродиться Советский Союз, а Путин или аналогичный ему сторонник жесткой линии из КГБ возглавил бы эту империю, написал Яценюк.

При таком раскладе в Украине сохранилось бы советское ядерное оружие, а Россия разместила новое вооружение, нацеленное на Запад.

Страны Балтии не стали бы независимыми, а Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния не стали бы членами ЕС и НАТО. Сегодняшний исторический момент требует от Евросоюза полной поддержки членства Украины в НАТО, и Запад не имеет права "замораживать Украину, Грузию, Молдову, а в будущем и свободную Беларусь", заявил бывший премьер Украины.

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