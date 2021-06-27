Израиль внес Беларусь в «оранжевый» ковидный список

Израиль внес Беларусь в «оранжевый» ковидный список1
- 27.06.2021, 22:15
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В так называемом «оранжевом» списке Израиля находятся 14 стран.
Министерство здравоохранения Израиля с одобрения правительства внесло 27 июня 2021 года Беларусь и Кыргызстан в список стран высокой эпидемиологической опасности в связи с эпидемией COVID-19.
В этот же день из списка исключены Республика Мальдивы и Королевство Непал.
Сейчас в так называемом «оранжевом» списке Израиля находятся 14 стран: Беларусь, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Намибия, ОАЭ, Парагвай, Сейшельские острова, Тунис, Уганда, Уругвай, Чили, Эфиопия.
Минздрав Израиля предупреждает, что если не произойдет значительного улучшения уровня заболеваемости в вышеуказанных странах, ожидается, что они войдут в список стран с максимальным риском. Граждан призывают соответствующим образом планировать свои поездки.
Сейчас в «красном» списке находятся Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика, Россия и ЮАР. Вылететь в эти страны можно лишь с разрешения специальной комиссии. Вернувшимся придется отбыть полный срок карантина, несмотря на вакцинацию или наличие антител после болезни.