Лукашенко может стать вторым Бакиевым 14 28.06.2021, 13:58

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А, возможно, у диктатора даже не будет времени даже добежать до аэропорта.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале отреагировал на санкции, введенные против режима Лукашенко:

— Небо над Беларусью блокировано, судьба национальной авиакомпании под вопросом, против белорусской экономики введены санкции, которые оказались значительно эффективнее, чем против России. При этом придется отметить, что как четвертый санкционный пакет, так и пока последний пятый, введенный в действие 25 июня, все-таки оставляют для правящего белорусского режима ощутимые «лазейки» в виде некоторых таможенных кодов.

Понятно, что в Минске этому радуются, так как видят в этом знак того, что Евросоюз ищет диалога. Хотя эти «лазейки» могут быть временными и связаны с логистикой вывоза из Беларуси через Литву калия и нефтепродуктов.

С другой стороны, вряд ли в белорусском руководстве не понимают, что «лазейки» в течении двух-трех месяцев закроют (они даже не требуют дополнительного согласования), если не будут освобождены политические заключенные и не возбуждены уголовные дела против карателей.

Понятно, что на последнее Лукашенко не пойдет. Уголовные дела против представителей МВД и КГБ РБ означает мгновенный мятеж силовиков и у Лукашенко не будет времени даже добежать до аэропорта (вообще-то ему бы стоило соорудить в минском аэропорту, прямо у взлетной полосы еще одну транзитную резиденцию.

На самом деле у нас нет сомнений, что Лукашенко исходит из собственных представлений о своем спасении, среди которых имеет место твердая уверенность в том, что Запад рано или поздно войдет в конфронтацию с Россией и ненависть Брюсселя и Вашингтона к Путину даст ему шанс уцелеть в этой геополитической передряге. В свою очередь снижение напряженности между Москвой и Западом ничем хорошим Лукашенко не обернется и шанс стать вторым Бакиевым у него есть.

В любом случае мы наблюдаем попытки Лукашенко в стиле Ким Чен Ына шантажировать Запад. Но Лукашенко рискует. Литва рано или поздно укрепит границу, Россия фактически строит границу с Беларусью и в итоге Лукашенко рискует остаться в статусе международного изгоя с тысячами нелегальных мигрантов «на руках».

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