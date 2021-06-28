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Байден санкционировал авиаудары на границе Сирии и Ирака

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  • 28.06.2021, 8:53
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Байден санкционировал авиаудары на границе Сирии и Ирака
Джо Байден

Отмечается, что авиаудары были совершены по оперативным объектам и складам оружия.

Президент США Джо Байден отдал приказ военным провести авиаудары по позициям военных группировок, которые поддерживают Иран, на границе Сирии и Ирака.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

«Цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на персонал и объекты США в Ираке», — сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что авиаудары были совершены по оперативным объектам и складам оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке.

Как показали удары, нанесенные этим вечером, президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты персонала США. Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, направленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях, чтобы помешать и сдержать такие нападения», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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