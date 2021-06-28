МВД Литвы назвало сумму, которую платят нелегальные мигранты за переход границы Беларуси и ЕС 9 28.06.2021, 9:05

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Всего за 2021 год литовцы обнаружили 555 нелегальных мигрантов, следующих из нашей страны.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что у Литвы есть доказательства того, что белорусские власти и пограничники замешаны в организации отправки нелегалов в ЕС.

— Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников, — цитирует Агне Билотайте «Еврорадио».

По данным главы Литовского МВД, сейчас мигрантов допрашивают, также идет оперативная разведка.

Агне Ботайте подчеркивает, что поток мигрантов с территории Беларуси — угроза для миграционной системы Литвы. Ведь раньше соседка не сталкивалась с таким числом мигрантов.

Тем временем, кроме иракских граждан, в Литву из Беларуси стали пробираться люди, которые представляются гражданами из стран Африки, Сирии и Индии.

Всего за 2021 год литовцы обнаружили 555 нелегальных мигрантов, следующих из Беларуси. В 2020 году таких было только 81.

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