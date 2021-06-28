The Guardian: «Дельта-штамм» COVID-19 вызывает новую смертоносную волну в мире 28.06.2021, 9:10

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Летом могут потребоваться строгие локальные локдауны в районах с низким охватом вакцинацией.

Всемирная организация здравоохранения с 26 по 27 июня зарегистрировала меньше всего случаев COVID-19 в мире с февраля 2021-го. Однако "дельта-штамм" коронавируса, присутствующий в 92 странах мира, вызывает "новую смертоносную волну", цитирует британское издание The Guardian liga.net.

Издание сообщает, что в большинстве стран Европы число инфицированных, госпитализированных и умерших снизилось до "невиданного с прошлого лета уровня" – некоторые страны ЕС еще сильнее ослабляют карантинные ограничения по мере массовой вакцинации.

Несмотря на это, отмечается, что Германия уже закрыла границы для португальцев – на "дельта-вариант" COVID-19 в Португалии в настоящее время приходится более 70% новых случаев заболевания. В Каталонии уже зарегистрировано 20% случаев заражения штаммом "дельта" – чиновники прогнозируют, что вариант COVID-19 может стать доминирующим в регионе в течение двух-четырех недель.

"Вариант "дельта", вероятно, станет доминирующим штаммом в Греции к середине августа. Летом могут потребоваться строгие локальные локдауны в районах с низким охватом вакцинацией, где наблюдается резкое увеличение случаев заболевания", – пишут журналисты.

Помимо Европы, в Индонезии, зафиксирован новый рекорд заболеваемости из-за "дельта-штамма" – более 21 000 новых случаев COVID-19. Сообщается, что подобные всплески уже происходят по всему региону. В частности, в Таиланде и Малайзии.

Кроме того, "дельта-штамм" COVID-19 вынудил власти Австралии и Новой Зеландии ужесточить карантинные требования.

В Израиле повторно ввели требование носить маски в закрытых общественных местах – ранее из-за быстрых темпов вакцинации норму отменили. Однако власти были вынуждены вернуться к ней – заболеваемость возросла.

Как пишет The Guardian, только за последнюю неделю количество случаев COVID-19 подскочило на 25% по всей Африке в целом.

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