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Сегодня Виктор Бабарико выступит в суде с последним словом

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  • 28.06.2021, 9:18
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Сегодня Виктор Бабарико выступит в суде с последним словом
Виктор Бабарико
Фото: officelife

Оппонент Лукашенко свою вину не признает.

Виктор Бабарико выступит с последним словом уже сегодня в суде Московского района Минска.

Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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