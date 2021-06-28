Сегодня Виктор Бабарико выступит в суде с последним словом

Сегодня Виктор Бабарико выступит в суде с последним словом2
- 28.06.2021, 9:18
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Оппонент Лукашенко свою вину не признает.
Виктор Бабарико выступит с последним словом уже сегодня в суде Московского района Минска.
Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.
Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.
Виктор Бабарико признан политзаключенным.