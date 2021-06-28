Белорусские власти иступлено ищут деньги 12 Андрей Суздальцев

28.06.2021, 9:24

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Андрей Суздальцев

Иногда предложения носят реально экзотический характер.

В белорусском обществе активно обсуждаются варианты выхода из политического кризиса, в котором оказалась Беларусь после августа прошлого года. Предлагаются весьма экзотические варианты, о которых мы будет говорить еще не раз. Но было бы неправильно, если бы мы не обращали внимание на предложения, которые рождаются в белорусском руководстве и в среде сторонников Лукашенко. Итак…

Прежде всего обращает на себя внимание то, что поиск происходит исключительно в сфере экономики. Проще говоря, белорусские власти иступлено ищут деньги. Иными словами работает политическая формула: «Деньги – это власть». Сразу заметим, что это неправильная формула, но об этом потом, а сейчас все, что обещает в краткосрочной перспективе хоть какие-то финансовые ресурсы, немедленно получает поддержку на самом высоком уровне.

Но иногда предложения носят реально экзотический характер. К примеру, появились предложения усилить присутствие Беларуси на рынках Юго-Восточной Азии, с чем можно не просто согласиться, но и приветствовать. Зарабатывать лучше, чем подписываться под многочисленными челобитными против санкций. Но вот только сразу возникает вопрос о том, что мешало выйти на рынок Вьетнама и Индонезии раньше, когда республика была на порядок в лучшем экономическом состоянии?

Между тем, вьетнамский и индонезийский рынки огромны и очень специфичны. Что может поставить туда Беларусь? Молочные товары, которые у них есть свои, а если возникнут проблемы, то придет рефрижератор из Новой Зеландии? МАЗы, БЕЛАЗы и трактора в страны, которые соседствуют с Японией, Южной Кореей и Китаем? Опять калийные удобрения?

Чтобы торговать на столь сложных рынках, нужно свою иметь экономику на европейском уровне, и причем нужны инвестиции специально для производства товаров, интересных для Вьетнама и Индонезии, не говоря уже о Сингапуре. Между прочим, а что собирается продавать Беларусь в Сингапур?

Конечно, можно выйти к трибуне и предложить вообще что-то уникальное: построить в Беларуси космодром и выводить европейские спутники в космос, сделать Минск международным финансовым центром или начать копать какой-нибудь канал. Причем неважно куда… Толку от этой риторики никакой, но вроде изображается некая «движуха».

Андрей Суздальцев, Telegram

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