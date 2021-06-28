Как Кочанова принесла за собой беду и в столичной ливневке 10 Telegram-канал "Минская Семибоярщина"

28.06.2021, 9:30

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Теперь Минск то утопает, то стоит без питьевой воды.

Видимо не зря Наталья Кочанова покинула свою профессию — ЖКХ. Ринувшись в "большую политику", она накосорезила и там.

"Ответственная за Минск" из Полоцка и Новополоцка принесла за собой беду и в столичной ливневке. Теперь город то утопает, то стоит без питьевой воды. Ведь хвосты заносить властолюбцу, менять ежедневно наряды и нести сплошной бред гораздо легче, чем выполнять ответственную работу в коммунальном хозяйстве. В канализационном коллекторе и на очистных особо не поинтригуешь. Да и ребята-сантехники - народ суровый. Чуть что, за сказки про "гений" Лукашенко сразу на три буквы отсылают.

Так что теперь у Натальи Кочановой запрет на профессию что в политике, что по канализации. Короны не добиться ни там, ни там. После приговора трибунала - отсидка. Следом пенсия, может быть!

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