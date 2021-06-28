Португалия впервые в истории не вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу 3 28.06.2021, 9:40

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фото: sport24

Команда сложила полномочия чемпиона континента.

Сборная Португалии впервые сыграла на Чемпионате Европы в 1984 году и с тех пор постоянно оказывалась среди восьми сильнейших команд Европы.

За 37 лет сборная Португалии семь раз выходила в 1/4 финала Евро, а в 1988 и 1992 годах не участвовала в соревнованиях.

В воскресенье, 27 июня, сборная Бельгии со счетом 1:0 переиграла на Евро-2020 Португалию, в результате чего последняя сложила полномочия чемпиона континента.

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