Португалия впервые в истории не вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу

Португалия впервые в истории не вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу3
- 28.06.2021, 9:40
- 3,206
Команда сложила полномочия чемпиона континента.
Сборная Португалии впервые сыграла на Чемпионате Европы в 1984 году и с тех пор постоянно оказывалась среди восьми сильнейших команд Европы.
За 37 лет сборная Португалии семь раз выходила в 1/4 финала Евро, а в 1988 и 1992 годах не участвовала в соревнованиях.
В воскресенье, 27 июня, сборная Бельгии со счетом 1:0 переиграла на Евро-2020 Португалию, в результате чего последняя сложила полномочия чемпиона континента.