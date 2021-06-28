Подмоченные секреты из графства Кент Аркадий Дубнов

28.06.2021, 9:57

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Аркадий Дубнов

Смешно.

Англичане снова демонстрируют издевательство над нашими так же смешно и изящно, как выглядят лучшие образцы английского юмора.

Они предусмотрительно «теряют», как выяснилось, не очень секретные документы, касающиеся рассмотрения в Лондоне «на самом верху» сценариев поведения России в случае того или иного маршрута прохождения эсминца «Дефендер» мимо крымского мыса курсом из Одессы до Батуми.

В документах говорилось, что рассматривались два варианта. Один — реализованный, когда «Дефендер» сознательно прошел через территориальные воды, которые Лондон считает украинскими, что демонстрировало отказ Британии считать Крым частью России. И второй вариант, который бы позволил избежать конфронтации с Москвой, но в этом случае могло сложиться впечатление, что Британия «испугалась и убежала». Это дало бы Москве право говорить, что Лондон де-факто признает крымские территориальные воды российскими. Вариант, согласно документам, был расценен недопустимым и от него отказались.

И что теперь? А то, что британцы, уже объявив, что проведут расследование «потери» документов, не станут ни подтверждать, ни опровергать их подлинность. Но будут наслаждаться комментариями, которые посыпятся из Москвы, где на полном серьезе будут анализировать подаренные им на автобусной остановке в графстве Кент подмоченные, — да, да буквально — 50 страниц «секретов». Похожих на пухлые фейки.

Вот уже и реактивная Маша Захарова купилась, назвав их «порцией вранья», но тут же отдав им должное, сравнив «секреты» с информацией, за которой охотятся «русские хакеры». Что хотела сказать, и сама не знает. Но супостатов заклеймила.

Люди же посерьезней в Москве понимают, насколько смешными будут выглядеть их комментарии сырых английских бумаг.

В итоге, британцы продемонстрировали принципиальный подход, еще раз подтвердив, что Крымнаш они и впредь признавать не собираются. Но невозмутимо и с интересом будут слушать грозно сделанные в Москве предложения повторить этот крымский фокус еще раз на бис.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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