Бизнес, включай мозги Telegram-канал «Ник и Майк»

28.06.2021, 10:05

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Сила может быть только в солидарности.

Прошлая неделя ознаменовалась обысками и арестами в «21 веке» и «Юркасе». Потом рот Лакея отработал похлебку и пригрозил А1 и «Приорбанку». Очевидно, что нынче под угрозой абсолютно любой бизнес. Крупный могут раскулачить (как Green) или уничтожить (как TUT.BY), средний и мелкий – на радарах налоговых, КГК и прочих санстанций.

Когда в стране было до законов, то казалось, что было много блокеров, которые оберегали. Не тронут, потому что мы же платим столько налогов. Не тронут, потому что у нас 1000/2000/5000 тысяч рабочих мест. Не тронут, потому что мы же вне политики. Однако после 9 августа все это перестало работать.

Теперь ты в безопасности, если присягнул на верность хунте. Присяга состоит из КЗ-флага у входа, бессмысленных и беспощадных репрессиях и публичных выступлениях в поддержку насилия. Зато потом ты становишься Дунканом Маклаудом. Тебе можно все.

Хунта перестала думать о будущем. Ей не важно, что будет через год. Потому что через год ее самой уже не будет. Сотнями увольняют врачей, несмотря на жесткую нехватку и ковид. Поэтому по бизнесу точно никто горевать не будет. Синепалый террорист всегда недолюбливал всех, кто умеет зарабатывать. Потому что понимал, что именно они первыми захотят не только экономических свобод, но и политических.

Понятно, что весь крупный бизнес регулируется исключительно из администрации. А если вдруг кому-то не хотелось делиться, то для самых богатых и упрямых изобретена исправительная терапия. Это когда человека бросают в СИЗО и назначают выкуп за свободу. Кто-то, как Муравьев и Кнырович, отказывались платить – и продолжают сидеть. Кто-то соглашался – и теперь на «свободе». Из громких дел подобного толка можно вспомнить владельца рынка в Ждановичах Шигалова (выкуп составил около 40 млн долларов), Павловский («Биоком») – 20 млн, Баскин («Серволюкс») – 17 млн, Чиж («Трайпл») – 12 млн (речь про первую ходку. Вторая ходка затянулась – видимо, денег нет), Дымент («Франдеса») – 7 млн. Были и кейсы, когда люди соглашались платить, но в итоге все равно оказывались за решеткой. Например, Крепчук, который заплатил 3 млн, но все равно был осужден на 6 лет.

Зачем долго собирать налоги по чуть-чуть, если можно за один раз отжать много просто за возможность дышать воздухом не в душной, сырой камере с разлитой хлоркой и вонючим очком.

Не от того ли таким грустным был Саша Рыба во время стенд-апа в Брестской крепости? Кому, как не ему, понимать, что круг сужается. Центер, Баскин, Балабин, Байко вместе с колготками, Топузидис, Яцук, Белый со своим «Тапасом», Костевич, Борок с «Бульбашом» и «Ривьерой»? Или кто там еще в ПВТ остался? EPAM? iTransition? Wargaming? Кто следующий? На кого укажет иссиня-черный палец? Шпиц уже все посчитал.

Витя Сисадмин спрятался в Лондоне в надежде пересидеть бурю. Ложные надежды. И вашим, и нашим уже не получится. Хунта подходит к рубежу, за которым в лучшем случае забвение, в худшем – суды и тюрьма. Сейчас сохранение статус-кво не дает никакой защищенности. Вы все равно сидите и боитесь. А вдруг проверка? А вдруг курс рухнет? А вдруг новые «законы»?

Сейчас важно понять, что сохранение статус-кво – это шаг назад. Борьба – это инвестиция в будущее. Бабарико нарабатывает в тюрьме политические очки. TUT.BY тоже превратился в легенду, которая в короткие сроки сможет возродить бренд. Бар Svabody, 4, как и Октябрьская Луневича или новый ресторан Прокопьева, после возвращения из популярных превратятся в легендарные. Потому что они были с народом.

А, к примеру, спортивная газета «Прессбол» перестала отражать действительность, превратилась в «Спортивную панораму» и предала своих читателей. Она будет вычеркнута из хода истории. От этого позора уже не отмыться.

Мы искренне сочувствуем бизнесу, но включайте мозги. Хунта не пощадит никого. А сила может быть только в солидарности. По одиночке они разобьют всех.

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