В Украине сегодня отмечают 25-ю годовщину Конституции 3 28.06.2021, 10:16

Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года.

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине - официальный выходной день, пишет «Униан».

Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

По случаю праздника сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады.

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