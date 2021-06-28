Белорусские флагманы поставили рекорд по чистому долгу 28.06.2021, 10:30

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Не секрет, что крупнейшие предприятия реального сектора выступают чистыми должниками в экономике.

Посмотрим, какие долги они накопили в 2021 году, пишет сайт banki24.by.

Есть три основных вида задолженности — дебиторская, кредиторская и по кредитам и займам. В первом случае это долги перед компанией, во втором и третьем — долги самой компании.

Соответственно, легко высчитать чистый долг в той или иной отрасли. Достаточно сложить кредиторку, кредиты и займы и вычесть из них дебиторку. Это и будут долги на нетто-основе.

Флагманы реального сектора Беларуси развиваются не только за счет собственной оборотки и прибыли, но и за счет заемных ресурсов. Иногда заемные ресурсы полностью вытесняют собственные. Поэтому часто крупные и средние предприятия оказываются должниками других секторов на чистой основе (в первую очередь кредитно-финансового).

На 1 мая 2021 года чистая задолженность предприятий-флагманов составила 110,2 млрд BYN. Это максимальная сумма долга крупных и средних предприятий за всю историю измерений по принятой в стране методике.

С начала года задолженность увеличилась на 1,8%. Для сравнения: за полный 2020 год рост задолженности составил 18,4%.

Быстрый рост задолженности в 2020-м объясняется девальвацией белорусского рубля. Часть обязательств предприятий номинирована в иностранных валютах и обесценение «зайчика» увеличивает размер обязательств в рублевом эквиваленте.

Больше половины чистого долга флагманов приходится на промышленность. На отчетную дату сумма обязательств промышленников составила 68,1 млрд BYN. Это максимальное значение за период замеров.

С начала 2021 года объем задолженности в промышленности увеличился на 31,3%. Сравните: за весь 2020-й сумма обязательств подскочила на 17,3%.

Резкий рост обязательств по промышленности в основном связан с параллельным их сокращением в строительстве. В начале 2021-го некоторые организации поменяли основной вид деятельности.

Среди отраслей промышленности лидерами по объему чистого долга стали энергетика (18,4 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (6,3 млрд BYN), пищепром (5,7 млрд BYN).

За пределами промышленности значительную задолженность накопили сельское хозяйство (14 млрд BYN), строительство (4,2 млрд BYN), ритейл (8 млрд BYN), транспорт (4,5 млрд BYN). Флагманы сельского хозяйства побили исторический рекорд по величине чистого долга.

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