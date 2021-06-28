Десятки белорусов пришли поддержать Виктора Бабарико в суд 28.06.2021, 10:37

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Сегодня он выступит с последним словом.

Виктор Бабарико выступит с последним словом уже сегодня в суде Московского района Минска. Десятки белорусов пришли поддержать оппонента Лукашенко. Не всех желающих пустили в здание суда. Фото опубликовало «Еврорадио».

Напомним, гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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