Десятки белорусов пришли поддержать Виктора Бабарико в суд
- 28.06.2021, 10:37
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Сегодня он выступит с последним словом.
Виктор Бабарико выступит с последним словом уже сегодня в суде Московского района Минска. Десятки белорусов пришли поддержать оппонента Лукашенко. Не всех желающих пустили в здание суда. Фото опубликовало «Еврорадио».
Напомним, гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.
Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.
Виктор Бабарико признан политзаключенным.