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Десятки белорусов пришли поддержать Виктора Бабарико в суд

  • 28.06.2021, 10:37
  • 3,368
Десятки белорусов пришли поддержать Виктора Бабарико в суд

Сегодня он выступит с последним словом.

Виктор Бабарико выступит с последним словом уже сегодня в суде Московского района Минска. Десятки белорусов пришли поддержать оппонента Лукашенко. Не всех желающих пустили в здание суда. Фото опубликовало «Еврорадио».

Напомним, гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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