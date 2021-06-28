Gaz-System начал укладку газопровода Baltic Pipe на Балтийском море 28.06.2021, 10:44

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Baltic Pipe станет одним из главных элементов энергетической безопасности Польши.

27 июня Castorone - один из морских кораблей, ответственных за прокладку газопровода по дну Балтийского моря между Польшей и Данией начал работу по укладке Baltic Pipe в месте, расположенном в датских водах, неподалеку от острова Борнхольм. По мере выполнения рабочего графика, Castorone будет продвигаться вдоль трассы газопровода в северо-западном направлении, передает «Польское радио».

Baltic Pipe даст возможность транспортировки газа из Норвегии на датский и польский рынки, а также для конечных потребителей в соседних странах. Одновременно позволит на пересылку газа из Польши в Данию. Проект реализуется польским оператором GAZ-System и датским Energinet.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической инфраструктуры Петр Наимский заверил, что является инвестицией, которая успешно реализуется в запланированные сроки.

«Погода и другие обстоятельства бывают переменчивы, но мы не замедляем темп и делаем свое. GAZ-SYSTEM начинает укладку подморского отрезка, чтобы весь проект с полной пропускной способностью завершить в 2022 году. Тогда Baltic Pipe станет одним из главных элементов энергетической безопасности Польши», - подчеркнул Петр Наимский.

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