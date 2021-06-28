Белорусский врач развеял мифы о вакцинах 26 28.06.2021, 10:53

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Лишь вакцины позволили забыть о многих заболеваниях, которые ранее были распространены.

Прививки от коронавируса подняли очередную волну обсуждений вакцин: «не проверены», «а вдруг хуже будет» и так далее. На форумах противников вакцинации чего только нет. Onliner собрал популярные аргументы антипрививочников и попросил прокомментировать их заведующего диагностическим отделением Городской клинической инфекционной больницы Минска Игоря Гуцалюка.

«Зачем прививки от столбняка, коклюша? Это редкие болезни, они почти не встречаются»

Существует мнение, что прививка АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) не нужна: мол, эти болезни уже почти что забытые, вероятность заражения мала — зачем детей с рождения пичкать всякой химией? Врач объясняет это так:

— Только благодаря прививкам тот же столбняк стал редкой болезнью. Столбняк бывает разным, и встретить возбудителя можно где угодно — например, в песочнице, где дети играют.

Да и в принципе лишь вакцины позволили забыть о многих заболеваниях, которые ранее были распространены. Сейчас, говорит Игорь, в больницах практически не встречаются люди с дифтерией или столбняком. Но когда такой случай происходит, дело принимает крутой оборот:

— Справиться с такими заболеваниями бывает очень сложно. Как правило, это тяжелые пациенты.

«Кто-то сделал прививку и остался инвалидом/умер. Вакцины опасны!»

Чего только ни пишут в группах противников вакцин: и что после прививки ребенок умер, и что произошла сильная аллергическая реакция, и что иммунитет уничтожен. Правда, все это без конкретных ссылок на такие случаи.

Важно понимать: любая вакцина — вмешательство в организм, и реагирует он по-разному. Собственно, побочная реакция может возникнуть от любого медицинского препарата. Если просмотреть инструкцию даже к безобидным таблеткам, например, от боли в горле, там будет приведен внушительный список побочных реакций.

— Побочная или аллергическая реакция на вакцину возможна, от этого никто не застрахован. Но многочисленные исследования не находят причинно-следственной связи между вакцинами и появлением, например, аутизма, о чем иногда говорят. Потенциальный аллергический компонент возможен, да. Мы не знаем, как человек отреагирует на вакцину, поэтому к прививке нужно подходить скрупулезно обследованным, с осмотром врача, с анализами. По этой причине вакцинация проводится преимущественно в медицинских учреждениях, где могут быстро оказать помощь. Во всех процедурных кабинетах есть ампулы на случай тяжелой аллергической реакции. При этом однозначной связи между вакцинами и тяжелыми побочными реакциями не выявлено, — отмечает врач-инфекционист.

«Прививка ослабляет иммунитет»

Бытует версия, что прививки расслабляют организм, вследствие чего он не способен самостоятельно бороться с вирусом либо бактерией. Это, мягко говоря, звучит странно: в конце концов, прививка дает защиту от болезни, с которой организм едва ли может бороться, — например, от того же столбняка.

— Не могу сказать, что прививка ослабляет иммунитет. Она однозначно заставляет иммунитет работать, и вакцинами мы предотвращаем тяжелое течение болезни. Когда вирус попадает в организм, мы не знаем, как он будет воздействовать на конкретного человека: у кого-то возможна легкая форма, у кого-то — тяжелая, вплоть до летального случая. Вакцина определенно не может довести протекание болезни до летального исхода.

Прививка заставляет работать некоторые компоненты нашей иммунной системы, вырабатывая защитные клетки, антитела. При последующем контакте с вирусом в организме уже есть эти антитела, и они сразу начинают действовать.

Таким образом, нет промежутка времени, который требуется на выработку защиты, ведь она уже есть. Следовательно, заболевание протекает легче. Либо человек вовсе не заболеет, — говорит Игорь.

Если еще проще, то прививка — это тренировка организма на случай, если ему предстоит встретиться с реальным заболеванием.

«Прививка — искусственное вмешательство в эволюцию. Раньше люди жили и без них»

Видимо, забыв про десятки миллионов умерших от чумы в Средние века, современные антипрививочники высказывают версии, что вакцины нарушают баланс и что в целом в организме не должно быть ничего искусственного. Врач объясняет, почему это серьезное заблуждение.

— Раньше жили, наверное, не очень хорошо и, если на то пошло, не очень долго. Не было столь подробной статистики, какая есть сейчас. Многие умирали от болезней. Для меня такое мнение сродни теории заговора: есть апологеты подобных вероучений, если так можно сказать. Я врач-инфекционист, и для меня главное, что сейчас нет пациентов с болезнями, которые можно предотвратить вакцинами.

В своей практике я однажды видел случай дифтерии — это болезнь, которую можно предотвратить вакциной. Человек не был привит. Мы спасли его, но все было очень тяжело, пациент находился в реанимации. Зачем такие страдания?

«Прививки содержат ртуть, это вызывает аутизм у детей»

Крупица правды здесь все же есть: в некоторых прививках действительно можно найти следы ртути. Она нужна для обеззараживания вакцины. Но страх отравиться ртутью при получении вакцины схож с боязнью получить лучевую болезнь при рентгене. Содержание ртути в прививке меньше, чем мы получаем этого вещества каждый день при вдыхании воздуха. А еще ртуть содержится в пище — тоже в безопасных количествах.

— Прививка — химический субстрат, который приготавливается определенными способами. Концентрации веществ, которые используются для растворения и помогают резорбции (рассасыванию. — Прим. Onliner), ничтожно малы: это сотые, тысячные доли грамма. Это не может влиять на жизнедеятельность человека.

Человек потребляет гораздо больше, например, когда ест океаническую рыбу. Но ведь мы не говорим, что рыба вредная, и люди не стали меньше ее употреблять.

«Почему прививки обязательны для детей? Ребенок мой, и отвечаю за него я»

Игорь Гуцалюк говорит, что даже в наши дни некоторые родители относятся к календарю прививок халатно: могут невовремя прийти на вакцинацию или пропустить прививку. Здесь возникает логичный аргумент: раз родители отвечают за своих детей, то почему бы не дать им выбор? В конце концов, ведь взрослые решают, в какой сад или школу пойдет ребенок, какие фильмы он смотрит и в какие игры играет. В Беларуси, конечно, принудительной вакцинации нет, однако могут возникнуть сложности с переездом за границу.

— Многие родители своеобразно относятся к календарю прививок. Все чаще попадаются люди, которые пропускали те или иные вакцины по довольно надуманным причинам. Я, как врач, должен проявлять много внимания к таким людям: нужно объяснять, что у детей может возникать уже забытая болезнь. Все, чего мы не знаем, вызывает тревожное чувство. У родителей есть страх перед тем, как что-то сделать, тем более у них ответственность перед ребенком.

Могу сказать, что я благодарен родителям, которые привили меня еще советскими вакцинами. У меня были и травмы, и ссадины, и на гвозди когда-то становился — возвращаясь к вопросу про столбняк. А сейчас с каждым годом улучшается степень очистки вакцин, повышается эффективность прививок. И теперь на рынке есть выбор.

Вакцина — отработанная годами манипуляция. Их эффективность давно доказана, причем не только в нашей стране. Когда я работал в поликлинике, ко мне обращались люди, которым нужно было поставить простые прививки — например, АКДС. Потому что семья уезжает на ПМЖ в США: выиграли грин-карту. И страна требует вакцину. Так если вы антипрививочники, то уж идите до конца. Но нет, обращаются и делают прививки.

«Вакцины от COVID-19 появились слишком быстро, они толком не проверены»

Если АКДС и другие популярные вакцины испытаны годами и их безопасность вопросов не вызывает, то с прививками от коронавируса все сложно: они появились менее чем через год после начала пандемии. Кажется, это слишком небольшой срок, за который вакцины нельзя проверить как следует. Но врач объясняет, что нынешняя ситуация уникальна.

— Мы живем во время не просто эпидемии — мы живем во время пандемии. Инфекции встречаются практически на всех континентах, болеют миллионы людей. В таких случаях проводятся экстренные мероприятия, в том числе по регистрации и введению новых лекарственных средств, вакцин. Надо понимать: до сих пор нет четкого лекарства от COVID-19. Соответственно, следующий вопрос: что с этим можно сделать? Ответ: попытаться предотвратить инфицирование или тяжелое протекание болезни.

Мы до конца не можем спрогнозировать влияние на жизнь и здоровье человека ни одного нового лекарства. Для этого и проводят клинические испытания. В данном случае их сократили.

То, что я вижу по вакцинированию «Спутником V» в нашей стране, — это что люди переносят его очень хорошо. Да, есть побочные эффекты, в основном это просто температура день-два, гриппоподобная ломота. Летальных случаев, фатальных побочных реакций не зарегистрировано.

Еще один важный момент в случае со «Спутником V» — вакцину пытаются зарегистрировать в Европе.

— Скрывать какие-то побочные эффекты уже просто не получится. Надзор за вакциной будет идти уже не только со стороны России, но и со стороны Европы. И там никто не будет ничего прятать. Я могу назвать «Спутник V» качественной и действенной вакциной — это то, что я сейчас вижу.

В качестве примера массовой вакцинации врач приводит Израиль. Страна уже вакцинировала более половины жителей, планируется делать прививки от COVID-19 детям. Результат — резкое снижение заболеваемости, страна возвращается к нормальной жизни: работают магазины, кафе, пляжи.

«Знакомый сделал прививку и заболел коронавирусом. Ну и что это за вакцина?»

Действительно, такие случаи известны: иногда люди заболевают COVID-19 после получения одного или даже двух компонентов вакцины. Отсюда появляется много вопросов касательно эффективности прививки: мол, зачем ее делать, если все равно можно заболеть? Здесь идет подмена понятий: вакцина от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от болезни, но она более чем на 90% снижает вероятность тяжелого протекания в случае инфицирования.

— Во-первых, маски и санитайзеры должны быть везде, это уже как азбука для каждого из нас. Во-вторых, ни одно лекарство не дает стопроцентной эффективности. И дело не только в «Спутнике V»: ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca тоже не обеспечивают полной эффективности. Прививки предотвращают тяжелое протекание коронавирусной инфекции.

Мы не говорим о том, что вы не заболеете. Да, заболеть можете. Но если у вас есть факторы тяжелого протекания болезни — избыток массы тела, сахарный диабет, проблемы с сердцем, — коронавирус не приведет человека к летальному исходу в более чем 90% случаев.

Однако все равно будут случаи, когда у привитого человека болезнь пройдет тяжело. Это все индивидуально: например, я не могу спрогнозировать, как я сам буду болеть.

«Никто не знает, каким боком эти новые вакцины вылезут спустя годы»

Этот тезис пересекается с предыдущим: поскольку прививки новые, их долгосрочное влияние на организм пока что не изучено. Но это не повод отказываться от вакцин: прививки снижают риск заболевания прямо сейчас, когда мир еще не оправился от пандемии. Что до долгосрочных последствий, то они попросту неизвестны: прошло слишком мало времени.

— По своей практике я понял: может быть все что угодно. На этот вопрос сейчас вам не ответит никто. Мы узнаем это лишь спустя долгое время — через 5—10 лет наблюдений. Помните вспышку свиного гриппа? Тогда мы тоже не знали, что делать с группами риска и кто в них входит, как лечить беременных. Спустя лет пять вышли однозначные протоколы по лечению таких пациентов, стало понятно, что на первом месте в группе риска — беременные, появился четкий метод лечения. Но рекомендации появились лишь спустя годы.

Вы же видите, как изменчив вирус: появляются новые штаммы, и каждый ведет к увеличению заболеваемости. Вирус становится быстрее и проще распространяемым. Повторюсь: вакцина — это хорошо, но не забывайте про маски и санитайзеры.

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