Это не власть, а ошибка 404 6 Алексей Мельников

28.06.2021, 10:59

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Алексей Мельников

Управлять Россией она не может.

Если внимательно присмотреться к тому, как власти России реагируют на новую волну ковида в России, то единственное точное определение того, как они действуют – административный хаос.

Путин вообще, как обычно на невыгодных темах, куда-то исчез. Это уже норма. Вместо него странные заявления от себя делает Песков. Вот оно – «лидерство»! Ни в одной демократии такого нет. Кто у нас, вообще принимает решения? Страной кто управляет? Скоморохи словесного жанра?

У региональных властей – разный набор мер. Есть полезные. Но есть и такие, что эффективность сомнительна. И, главное, — не видно системы, ясной цели и возможных сроков.

Кинулись вакцинировать людей в обязательном порядке. При этом эффективные западные вакцины российские власти не регистрируют, не закупают и даже тему эту никак не обсуждают. Хотя это надо бы делать срочно и начать ими вакцинацию всех желающих за счет бюджета (раньше писал, что она должна быть платной, но читатели поправили и я с ними согласен – для большинства должна быть такой же бесплатной, как российскими вакцинами).

Но есть главный вопрос – западные и созданные в России вакцины помогают от нового варианта – дельта-вируса? Да или нет?

Если послушать то, что говорит академик Гинцбург (активист и заинтересованное лицо «Спутника V), то можно сделать вывод, что нет:

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недель»

Если будет зарегистрирована … В течение недель … Это про дельта и дельта-плюс?

Неопределенно и долго.

Сколько людей за это время заболеет и умрет? У нас в день по официальным данным фиксируют около 600 умерших от ковида. Когда в прошлом году в Италии была такое число погибших, пропаганда вопила, что там катастрофа.

Единственное ответственное решение – начать платить людям и бизнесам из средств ФНБ компенсации, отменять и снижать налоги, закрывать ненужные государственные и региональные программы. Зарплаты высшим чиновникам и депутатам сократить в два раза и на этом уровне зафиксировать. Некомпетентных (питерский Беглов) – уволить. Призыв в армию отменить – использовать дельта-паузу для перехода на полностью контрактную армию (как это предлагает «Яблоко»).

И на этом фоне, только на этом фоне – вводить жесткий карантин. Начиная с Москвы и Санкт-Петербурга.

Власти должны начать действовать. Пока же видно, что страной они управлять не могут – жизнь идет сама по себе, а они лишь иногда включают себя в розетку, удивленно таращат глаза, что-то произносят, и вновь отключаются. Это не власть, а ошибка 404.

Алексей Мельников, telegram

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