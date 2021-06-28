Репутация белорусских властей достигла отрицательных величин Telegram-канал «Письма к дочери»

28.06.2021, 11:06

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Теперь они не только воздушные пираты, но бравые контрабандисты.

Привет, дочь.

Тут в последнее пару дней белорусские власти задумались о том, чтобы найти себе новое место под солнцем. Потому что после введенных за прошлую неделю санкций на старом месте стало уже как-то не очень уютно. И учитывая факт, что ЕС начал готовить второй секторальный пакет, а США пообещали от него не отставать, тема поиска нового предназначения становится особенно актуальной.

Вот премьер Головченко поехал в Казахстан, чтобы поискать там лучшей жизни и, заодно, нефти. И, судя по отсутствию победных реляций, непохоже чтобы за первые два дня что-то нашел. Потому что план построить в Казахстане макет белорусской фермы, чтобы через него распространять передовой сельскохозяйственный опыт, не кажется внушительным прорывом.

А вице-премьер Субботин вчера сказал, что белорусские власти найдут своим калийным удобрениям новые рынки в России и Китае. И про Китай я даже стесняюсь что-то сказать, а про Россию немножечко недоумеваю. Потому что Россия, конечно, велика, но в ней свои удобрения девать некуда. Калия Россия производит не меньше нашего, а на конец прошлого года запасы калийных удобрений на складах составили у них 9,9 миллионов тонн. Вот где, спрашивается, они будут хранить еще белорусские 10 миллионов? И я, заметь, даже не спрашиваю: «А зачем?».

Вот в чем белорусские власти добились действительно заметных успехов, так это в ассиметричном ответе. В том смысле, что его заметили уже все. За последние пару дней на литовской границе задержали еще несколько десятков нелегальных мигрантов так что их общее количество достигло исторического максимума и с начала этого года уже вдвое больше чем за три предыдущих года вместе взятых.

И тут уже заслуги белорусских властей никто не отрицает, хотя этой славы скромно открещиваются. Литовская министр внутренних дел даже посчитала стоимость миграционного пакета на одно перемещенное лицо. Так что, к славе лихих воздушных пиратов власти добавили себе еще и репутацию бравых контрабандистов.

Хотя, с другой стороны, репутация белорусских властей достигла таких уже отрицательных величин, что повредить ей чем-нибудь трудно. Ну добавят в санкционные списки какой-нибудь погранкомитет и пару-тройку компаний из сферы организации внешнего туризма. Ущемят Литва и Польша белорусский транзит, а тот, который останется, начнут проверять с еще большим пристрастием. Ну перестанет этот транзит ездить по белорусской территории, чтобы не наживать себе проблем на пустом месте. Согласись, на фоне остальных блистательных внешнеэкономических перспектив, которые белорусские власти успели уже себе нажить, все это будет не особенно-то и заметно. А для Литвы главным последствием всего этого ассиметричного ответа станет, конечно, получение европейского гранта на укрепление границ.

Впрочем, белорусским властям давно уже стало скучно думать обо всех этих практических материях. Куда приятнее мечтать о чем-нибудь эдаком возвышенном (как все враги приползут каяться на коленях) чем подсчитывать убытки.

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