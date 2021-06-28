Защита бойца Алексея Кудина обратится в ЕСПЧ 2 28.06.2021, 11:13

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Алексей Кудин

Спортсмену грозит экстрадиция в Беларусь.

Защита белорусского бойца Алексея Кудина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой запретить высылку спортсмена в Беларусь. Об этом в интервью Tribuna.com рассказала его адвокат Мария Красова.

— Обратимся в Европейский суд с просьбой применить в отношение Кудина 39-е правило о запрете высылки. На весь срок, пока дело будет рассматриваться в Страсбурге, Алексея не смогут экстрадировать из России, — заявила Красова.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин уже полгода содержится в российском СИЗО и через суд пытается обжаловать решение об экстрадиции его в Беларусь. На родине уголовное дело в отношение спортсмена было возбуждено после акции протеста в Молодечно 10 августа по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

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