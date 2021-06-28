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Лающая как собака сорока стала звездой Сети

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  • 28.06.2021, 11:21
  • 3,566
Лающая как собака сорока стала звездой Сети

Слишком много общаясь с собакой, птица научилась лаять.

Приятели, которые проводят много времени вместе, вполне могут чему-нибудь научиться друг у друга, пишет сайт 120.su.

Например, сорока по кличке Молли, которую приняло в свой дом семейство из Австралии, сразу прониклась симпатией и даже любовью к собаке. Чувства оказались взаимны, и приятельницы стали неразлучны. Вот только теперь хозяевам обеих питомиц остаётся лишь удивляться и посмеиваться — сорока прекрасно освоила собачий лай.

Видеоролики с забавной птицей веселят пользователей соцсетей. Остаётся надеяться, что в ответ Молли не научит свою подружку летать.

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