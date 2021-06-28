Жировки по новым тарифам, новшества по валютному рынку: изменения июля 28.06.2021, 11:41

2,612

Какие изменения ожидают белорусов в июле, которые могут повлиять на толщину кошельков.

В следующем месяце белорусов также ожидают новшества по валютному рынку. В июле получим жировки по новым тарифам. Чиновники в следующем месяце также пересчитают тунеядцев. Tut.by посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в июле, которые могут повлиять на толщину кошельков.

Получим жировки по новым тарифам

В июле белорусы получат жировки, в которых суммы будут посчитаны по новым тарифам. Напомним, с 1 июня планово пересмотрели некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды (экономически обоснованные — нет, так как их подняли с начала года). С 1 июня также изменили тарифы на техобслуживание, вывоз мусора, уборку подъездов, техобслуживание лифта, а также на газ — природный и сжиженный.

К примеру, за израсходованную горячую воду объемом в 0,4198 Гкал в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за май нужно было заплатить 8,66 рубля, а за июнь за этот же объем выйдет 9,2 рубля.

Изменения на валютном рынке

Нацбанк с 9 июля введет изменения по валютному рынку. Среди прочего физлицам и юрлицам разрешат проводить валютно-обменные на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Сделать это можно будет через банки и самостоятельно.

С 9 июля чиновники также вводят изменения по валютным регулированию и контролю. Среди прочего разрешат открывать счета в иностранных банках (для ИП и юрлиц, физлица и сейчас могут без разрешения), покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком, а также введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров. Еще прописали, в каких случаях чиновники могут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны.

Пересчитают «тунеядцев»

В августе чиновники актуализируют список «трудоспособного населения, которое не занято в экономике». Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 апреля.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Подорожают сигареты

С 1 июля подорожают многие марки сигарет, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.

Цены поднимут производители Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Табак-инвест», а также импортер «Беларусьторг». Повышение стоимости составит в пределах 5-15 копеек в зависимости от марок сигарет. Компания «Интер Тобакко» не будет поднимать ценники с 1 июля.

Посмотреть полный список сигарет, которые подорожают, можно на сайте МНС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».