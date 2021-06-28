Москва и Петербург ставят рекорды по смертности от COVID-19

Москва и Петербург ставят рекорды по смертности от COVID-197
- 28.06.2021, 11:43
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В России свирепствует «дельта»-штамм коронавируса.
Минздрав России опубликовал статистику по смертности от COVID-19. Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием, сообщает РИА "Новости".
Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждены 611 смертей с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 133 893.
"Москва - 124, Санкт-Петербург - 110, Республика Бурятия - 23", - приводятся данные по числу смертей с заболеванием за сутки в сводке оперативного штаба.