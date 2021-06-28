Белорусы встретили овациями последнее слово Виктора Бабарико в суде 1 28.06.2021, 11:46

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Видеофакт.

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района Минска. Десятки белорусов пришли поддержать оппонента Лукашенко. Не всех желающих пустили в здание суда.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал реакцию белорусов на последнее слово Виктора Бабариков в суде.

Приговор Виктору Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» объявят 6 июля.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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