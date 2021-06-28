Определены отстающие отрасли экономики Беларуси в 2021 году 2 28.06.2021, 11:51

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Ряд отраслей ухудшил свои показатели по сравнению с прошлым годом.

Один из основных индикаторов эффективности работы любого предприятия или отрасли — это рентабельность продаж. Она отражает насколько быстро бизнес возвращает прибыль после вложений в предприятие, сообщает banki24.by.

Рентабельность — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за период времени. Обычно чем выше рентабельность, тем эффективнее работает компания.

Также рентабельность позволяет сравнивать разноразмерные бизнесы. Это становится возможным благодаря тому, что рентабельность — относительный показатель, а не абсолютный.

По рентабельности можно понять, насколько эффективно предприятие работает само по себе, вне связи с долговой нагрузкой. Если рентабельность на протяжении длительного периода стабильно низкая или отрицательная, то с высокой вероятностью бизнес не выживет даже при условии денежных вливаний.

Также стоит иметь в виду, что средняя рентабельность — это как средняя температура по больнице. Важно знать еще и медианный уровень.

Так вот, по результатам 4 месяцев 26,4% флагманов были нерентабельны (имели убытки с продаж), а еще 31,1% имели рентабельность в пределах 0–5%. Вторую категорию бизнесов чиновники часто называют низкорентабельной.

В целом доля нерентабельных и низкорентабельных составила 57,4%. Это значит, что в 2021 году медианный уровень рентабельности опустился ниже 5%.

В мае—июне Белавиа «забанили» на европейском направлении. По оценкам чиновников, экономические потери, связанные с санкциями на авиацию РБ, эквивалентны 10,3 млн USD за месяц.

Аутсайдеры 2021 года — это водный транспорт (минус 9,5 п.п. к 2020 году), финансы и страхование (минус 3,6 п.п.), а также производители транспорта (минус 2,7 п.п.). В июне МАЗ попал под санкции Евросоюза.

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