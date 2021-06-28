Швеция подтвердила свое лидерство в рейтинге самых инновационных стран ЕС 28.06.2021, 12:01

В ЕС наибольший рост показателей инновационной деятельности у Кипра, Эстонии, Греции, Италии и Литвы.

Швеция в этом году повторно стала лучшей среди стран ЕС в Европейском рейтинге инноваций, набрав 156,45 балла. В нынешнем рейтинге использовались новые критерии для оценки стран, отражающие уровень развития цифровизации и устойчивых инноваций, пишет euro-pulse.ru.

В среднем с 2014 года показатели стран ЕС выросли на 12,5 процентов. Наибольший рост показателей у Кипра, Эстонии, Греции, Италии и Литвы.

В топ-10 самых инновационных стран ЕС вошли:

Швеция

Финляндия

Дания

Бельгия

Нидерланды

Германия

Люксембург

Австрия

Эстония

Франция

За последние семь лет показатели инновационной деятельности выросли в 225 из 240 регионов ЕС.

В 2020 году 5 стран Евросоюза попали в десятку самых инновационных экономик мира по версии Глобального инновационного индекса. Швеция в нем заняла второе место после Швейцарии.

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