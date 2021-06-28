Медики назвали продукты, которые нужно есть после 60 лет 6 28.06.2021, 12:03

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Правильно подобранный рацион поможет оставаться здоровым в любом возрасте.

С возрастом рано или поздно, появляются проблемы со здоровьем, поэтому важно следить за своим питанием. Медики рассказали, какие продукты лучше включить в свой рацион после 60 лет, пишет healthinfo.ua.

Сыворотка

Одна из проблем, с которой сталкиваются все люди старше 60 лет – быстрая потеря мышечной массы. Чтобы с ней справиться, нужно есть больше продуктов, содержащих белок – и в первую очередь это молочные продукты. Йогурты, кефир, сыворотка – все это должно быть на вашем столе каждый день. И, конечно, не забывайте о спорте!

Свекла

Недорогой, но очень полезный овощ, которым обязательно нужно обогащать свой рацион. Витамины и минералы, входящие в состав свеклы, помогают снижать артериальное давление и расширять сосуды.

Яйца

Они полезны в любом возрасте, но после 60 лет их стоит есть в обязательном порядке: регулярное употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Кроме того, яйца – источник белка, который нужен для поддержки мышечной массы. Поэтому хорошо начинать свой день с яичницы или омлета.

Фасоль

Фасоль поможет снизить риск возникновения диабета, болезней желудка и избежать высокого холестерина. В ней много клетчатки, которая поддерживает пищеварение и очищает организм от токсинов.

Помидоры

Яркие и вкусные томаты избавит нас от появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Грибы

Пожилые люди часто сталкиваются с повышенной ломкостью и хрупкостью костей. Чтобы справиться с этим недугом, надо есть много кальция и витамина D, которого по-настоящему много в грибах. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого "солнечного" витамина.

Чернослив

Еще один продукт, полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы, причем сушеный чернослив так же полезен, как и свежий.

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