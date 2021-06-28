Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо не пришел на свой суд 9 28.06.2021, 12:05

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Власти объявили его в розыск.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо не явился на свой суд, сообщает «Брестская весна».

Власти объявили его в розыск.

Андрея Шарендо обвиняют по ст. 367 УК (клевета на Лукашенко), ему грозит до 5 лет лишения свободы. ктивист находился под домашним арестом.

Ранее к 2 годам колонии по трем статьям УК приговорили его жену, активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк. В семье двое несовершеннолетних детей.

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