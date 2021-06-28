У БТ хотят отнять право показывать Олимпиаду в пользу «Белсата» 4 28.06.2021, 13:00

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Возможно ли это?

Меньше чем через месяц в Токио стартуют Олимпийские игры. Пока от Беларуси в Японию планируют отправиться 96 атлетов. Количество может немного увеличиться, но пока это антирекордные показатели за всю историю участия страны в летних олимпиадах, сообщает tribuna.com.

Не менее интересна ситуация с потенциальным освещением ОИ. Белорусский фонд спортивной солидарности ведет активную кампанию, направленную на то, чтобы у «Белтелерадиокомпании» отобрали право на трансляции из Токио.

10 июня, накануне старта чемпионата Европы по футболу, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой среди прочих пунктов призывали УЕФА забрать права на трансляцию ЧЕ у БТРК и бесплатно передать их телеканалу «Белсат». До старта Евро оставался всего один день, и идея сразу выглядела утопично – так что показ Евро-2020 пошел по плану. Но исполнительный директор БФСС Александр Опейкин признался, что фонд уже запустил процесс по запрету на показ Олимпиады. Опейкин расценивал шансы на это как достаточно высокие. 16 июня он же заявил, что требование с полным правовым обоснованием и со ссылкой на резолюцию Европарламента было направлено в Международный олимпийский комитет.

– Позиция Фонда спортивной солидарности по этому вопросу была и будет однозначной: любителям захватов самолетов, пыток и убийств нет места в международном спорте. В ближайшее время выйдет обращение Фонда с призывом поддержать кампанию по исключению БТ из списков вещателей олимпийских соревнований, – отмечал Опейкин.

Обладателем эксклюзивных мультимедийных прав на трансляцию Олимпийских игр в европейских странах (кроме России) является американский холдинг Discovery Communications. Компания в 2016 году выиграла тендер МОК на период с 2018 по 2024 годы, предложив сумму в почти 1,5 миллиарда долларов.

«Белтелерадиокомпания» получила права на показ Олимпиады в Токио в октябре 2016-го, когда заключила соответствующий договор с Discovery Communications. По нему БТРК становилась единоличным вещателем Игр 2018 и 2020 годов в стране. Сумма сделки не раскрывалась, но, как нам удалось узнать, она сопоставима с тратами компании на закупку трансляций Лиги чемпионов – порядка двух миллионов долларов. Но БТРК – бюджетная организация, которая не потратила на приобретение прав ни копейки собственных средств.

Стоит отметить, что для каждого региона стоимость определяется индивидуально. Беларусь не входит в число стран, которые платят много. А вот для Германии или России сумма будет куда более значительной.

На поездку в Токио БТРК весной планировала потратить порядка 400 тысяч рублей. В эту сумму входило 290 тысяч рублей на транспортировку оборудования и техники стоимостью 2,5 млн долларов, 70 тысяч рублей на покупку 35 билетов сотрудникам компании, а также 50 тысяч на пошив формы для делегации.

Показывать Игры компания планирует на телеканалах «Беларусь 5» (основной), «Беларусь 2» и «Беларусь 1». Объем вещания пока неизвестен, однако пять лет назад во время Олимпиады в Рио ежедневно по всем каналам медиахолдинга в сумме транслировалось около 33 часов спорта в сутки, а в общем – более 500 часов. Тогда «Беларусь 5» стал круглосуточным олимпийским каналом. Вполне возможно, что подобные объемы в планах и сейчас.

По данным РУП «Белтелеком», ориентировочный охват территории Беларуси эфирным цифровым телевизионным вещанием составляет 99,47 процента. Фактически это означает, что «Беларусь 5» доступен почти всем жителям Беларуси. Что касается рейтингов, то в феврале 2019 информационно-аналитический центр опубликовал данные собственных исследований. По ним телеканал «Беларусь 5» даже не вошел в семерку самых популярных каналов. Выше оказались ОНТ, «РТР-Беларусь», «Беларусь 1», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», СТВ и «Мир». Интересно, что в 2015-м телеканал «Беларусь 5» занимал в подобном исследовании 14-е место с месячным охватом в 9,2% зрителей из числа опрошенных, отставая на две строчки от «Евроспорта».

В 2019 году глава «Б5» Павел Булацкий накануне Европейских игр заявлял, что на время крупных спортивных событий рейтинг его канала растет. Однако в апреле 2020 года компания «Реальное измерение» установила, что «Беларусь 5» потерял 38 процентов своих зрителей из-за спортивного локдауна (тогда как остальные каналы холдинга, наоборот, сработали в плюс).

О том, что предпринимает Фонд спортивной солидарности в вопросе трансляций, Tribuna.com рассказал Александр Опейкин.

– Как с нашей стороны, так и со стороны штабов [Тихановской и Латушко] направлены обращения в МОК, Олимпийскую вещательную службу (OBS) и японский оргкомитет Олимпиады, который как раз с большой вероятностью может поставить вопрос ребром. Включается и белорусская диаспора в Японии, которая пишет обращения. Насколько понимаю, они уже и политические структуры подтаскивают.

Вопрос же заключается не только в том, что БТРК, у которой приостановлено членство в Европейском вещательном союзе, показывает пытки, а руководство компании находится под санкциями. Вопрос в том, что БТ, являясь пропагандистским рупором, регулярно демонстрирует жизнь в западных странах как неприемлемую для человека – показывает каких-то голодающих в США, бомжей в Германии, безработных в Польше, по сути, дискредитирует западные страны. И такая ситуация может произойти и с Японией: представьте, что вся вещательная служба БТ приедет туда и начнет снимать сюжеты, которые дискредитируют Японию и японское общество, наносят урон имиджу этой страны.

При этом японское общество очень хорошо информировано о том, что происходит у нас. По ведущему японскому телеканалу были сюжеты о нарушении прав спортсменов, спортивном протесте, пытках. В общем, японцы знают, что происходит у нас. И у Японии есть позиция по Беларуси: она в составе «Большой семерки» осудила политику Лукашенко и насилие в стране. И эта позиция Японии может быть использована [БТРК] в отместку. И это тот аргумент, который мы используем.

– «Белтелерадиокомпания» покупала права на трансляцию у американского холдинга Discovery Communications. Фактически им и решать, будут ли показывать Олимпиаду в Беларуси. Могут ли МОК, OBS или еще кто-то повлиять на решение американцев?

– Могут. Во-первых, изначальным правообладателем является МОК. Во-вторых, Discovery Communications могут спокойно вернуть средства – потеря белорусской аудитории для них незначительна. Да и не такие уж большие деньги придется возвращать. Имиджевые издержки гораздо дороже. И Discovery Communications, как только шумиха начнет подниматься (а это уже происходит), задумается о своей репутации. И уверен, что спокойно пойдет на возврат.

– Но ведь белорусское телевидение может, например, договориться с российским и ретранслировать их сигнал.

– Теоретически это возможно, но, уверен, российские вещатели перед этим будут договариваться с МОК и Discovery. Это фактически субконтракт, который надо согласовывать. Гарантий, что им разрешат, нет.

– Как скоро в этом вопросе может наступить ясность?

– Думаю, до 10 июля.

– Как раз после визита главы МОК Томаса Баха в Токио?

– Да. Думаю, вопрос будет поднят. Понятно, что вещи в техническом плане не самые простые. Мы всегда думаем, что белорусский вопрос кого-то сильно беспокоит, потому что он беспокоит нас. Но весь остальной мир очень дистанцированно относится к этому. В мировом масштабе Беларусь, а точнее ее влияние на мировую политику и экономику, очень маленькое. В спорте наша страна тоже не играет важных ролей. Нам, конечно, иногда кажется, что мы в центре мира, но для чиновников, федераций и всяческих оргкомитетов мы десятый приоритет. И МОК не исключение. У него и без нас есть колоссальное количество головных болей. Особенно теперь, когда пандемия. Но нужно долбить и напоминать о себе. Надеемся, что все получится.

– Трансляцию игр планируется передать телеканалу «Белсат»?

– У нас нет такого требования. Считаю, правильным решением будет то, что МОК уже делал раньше для других стран: если комитет просто откроет доступ к трансляции Игр для Беларуси в YouTube.

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«Белсат» – это белорусский спутниковый канал, вещающий с 2007 года. Он создан на основании договора МИД Польши и общественного польского телевидения с целью показывать правдивую информацию о Беларуси. Передачи выходят на русском и белорусском языках. Канал ведет вещание 19,5 часа каждый день через спутник Astra 4A для всей Европы. Кроме того, прямой эфир можно смотреть на канале YouTube и через приложение. Также все программы, которые выходят в эфир, доступны на сайте канала. То есть фактически канал доступен любому пользователю интернета в Беларуси.

В 2019 году «Белсат» проводил социологическое исследование и выяснил, что 40 процентов опрошенных беларусов знают о существовании канала, а 13 процентов являются постоянными зрителями. При этом, полагают сотрудники канала, после выборов эта доля наверняка увеличилась.

Еще после новостей о том, что у БТРК могут забрать чемпионат Европы и передать его «Белсату», руководитель канала Агнешка Ромашевская-Гузы отметила, что канал и технически, и организационно готов транслировать спортивные мероприятия и другие важные события для телезрителей в Беларуси в случае предоставления ему таких прав.

Более подробно об этом Tribuna.com поговорила с Милошем Добжинским, отвечающим на «Белсате» за работу с другими медиа.

– В последние месяцы тема запрета трансляций крупных спортивных и культурных мероприятий БТРК и передачи их «Белсату» появляется все чаще. Сначала белорусские круги искусства выступили с инициативой включить «Белсат» в трансляцию финала «Евровидения», а позже депутаты Европарламента представили обращение с предложением о том, чтобы на нашем канале были доступны матчи чемпионата Европы по футболу. Это не было бы для нас проблемой, ведь у нас есть как квалифицированные журналисты, специализирующиеся в различных областях (включая спорт), так и техническая инфраструктура, принадлежащая крупнейшему медиахолдингу страны – Польскому телевидению.

Понятно, что такие большие трансляции требуют дополнительного финансирования, которое было тяжело предвидеть и которое не было запланировано в бюджете «Белсата», но с организационной точки зрения мы с этим можем справиться.

Что касается Олимпиады, то основной проблемой может стать то, что «Белсат» вещает через спутник, что доступно зрителям не только в Беларуси, но и на большей части Европы. Это может противоречить договоренностям организаторов мероприятия с вещателями. Однако есть и выход из этой ситуации – трансляции в интернете с географической блокировкой. 13 лет работы для аудитории в Беларуси научили нас искать нестандартные решения.

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