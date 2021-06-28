Токсичный «Нафтан» и удар по «серым схемам»: как санкции повлияли на белорусскую «нефтянку» 1 28.06.2021, 13:02

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Разрушена «система прилипал».

А теперь в сухом остатке что мы имеем после того, как на белорусскую нефтяную отрасль наложили санкции.

1. «Нафтан» и нефть.

Возобновление американских санкций в отношении «Нафтана» создало возле него целую ауру мистики: официально на НПЗ нефть не идет, но завод работает и отгружает продукцию, выполняет контрактные обязательства. Руководство «Нафтана» заявляет, что в III квартале будет из России поставлено 2 млн т. нефти, а «Транснефть» официально опровергает это и говорит, что заявок от нефтяных компаний на прокачку сырья в адрес «Нафтана» нет.

2. Новая нефтяная компания и Н. Воробей.

Николай Воробей еще ранее персонально попал под действие санкций ЕС. Поступили стандартно и сделали вид, что все решили: просто формально переписали головную (холдинговую) компанию, которая держит все его активы на доверенных и подконтрольных лиц. До 25 июня это, что называется канало. Но после внесения в список самой ННК и начала действия секторальных санкций уже не важно кто там ее формальный учредитель. Теперь отправлять нефтепродукты от имени ННК можно только в порты российской Балтики и только структурам, которые не зарегистрированы в ЕС и не для поставки туда.

3. БНК.

Напрямую европейские санкции БНК не коснулись, но она фактические лишилась трех своих дочерних компаний: Великобритания прикрыла ее офшор в Лондоне (BNK UK), а через него шли все экспортные операции, также в осаде оказались «дочки» в Латвии (TransBalticOil) и в Польше (BelOil Polska), которые теперь не могут вести торговые и иные операции с белорусскими нефтепродуктами. БНК может самостоятельно продавать нефтепродукты, но только через российские порты, и не на рынки Европы.

4. Свора посредников.

Об этом не говорится, но секторальные санкции ЕС в буквальном смысле уничтожили всю систему «прилипал» к заводам и БНК, которая существовала десятилетиями. Теперь все эти приближенные к руководству НПЗ и БНК коммерсанты просто не могут ничего сделать: все их схемы поставок мелкооптовых партий нефтепродуктов в Европу просто моментально приказали долго жить. Это была одна из самых коррупционных схем в белорусской нефтянке, когда отгружали продукты в адрес доверенных лиц и компаний. Ну, не повезешь же 1 000 тонн дизельного топлива в российские порты, тем более, когда никогда не работал на морях.

5. Единственное окно.

Пока таким остается Украина и Россия, так как текущее положение нашей страны с точки зрения нефтяного экспорта, если взглянуть на карту, напоминает осадное. Украина сильно зависит от импорта белорусских нефтепродуктов и не делала никаких экономических действий в отношении их, в отличии от всяких политических заявлений отдельных чиновников и политиков.

6. Российский газ.

С учетом формулировок секторального пакета санкций под запрет попадают не только нефтепродукты белорусского происхождения при торговых операциях в Европе, но и любые нефтепродукты, которые находятся на территории Беларуси. Их не так уже и много, так как Россия прикрыла массовые поставки и реэкспортые схемы через Беларусь. Но остаются операции с поставками российского сжиженного углеводородного газа, когда его завозят в Беларусь и уже с позиций местных операторов отправляют далее в Европу. Но тут стоит вопрос классификации их по кодам ТН ВЭД: если они подпадают под 29 группу, то можно, если под 27 – нет.

7. Продукция «Нафтана».

Стала токсичной, и продается уже не от имени производителя, а под формулировкой: «нефтепродукты производства РБ». При этом, в сопроводительные документы подкладывается паспорт качества от… заводской лаборатории «Нафтана»…

8. Электронная торговля.

Белнефтехим и его «дочка» - Белорусский нефтяной торговый дом, который являлся оператором электронной торговой площадки концерна по продаже, и которые вместе попали под санкции США, переводят электронные торги нефтепродуктами на базу Белорусской универсальной товарной биржи.

Zaprauka.by telegram

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